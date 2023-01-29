«Он у нас птица важная»: сибирячка спасла в лесу раненого ворона и назвала Кар Карыч

Марина Никонова из Улан-Удэ уже не в первый раз спасает животное из беды. Фото: Марина Никонова.

- Надо было его Король назвать, - смеясь, рассказывает Марина Никонова корреспонденту «КП»-Иркутск. - Он у нас очень гордая птица, важная до жути. Любит забраться повыше и сидеть наблюдать свысока за всеми. Раньше мне разрешал себя даже погладить, а сейчас не подпускает. Но за три месяца, что он у нас живет, мы его полюбили. Кар Карыч теперь наш!

Марина Никонова из Улан-Удэ уже не в первый раз спасает животное из беды. Однажды к ее дому прибилась старая беззубая и больная собака. Тогда женщина нашла ей дом в Кировской области и довезла ее туда поездом. А как-то раз ее муж привез с рыбалки двух карасей. Настолько их Марине жалко стало, что они в семье Никоновых уже третий год живут в аквариуме. Но женщина никогда не спасала птиц, пока в октябре прошлого года не наткнулась на раненого ворона.

- Я, как обычно, вышла на прогулку со своим шарпеем, - вспоминая, рассказывает женщина. - Направились в лесок рядом с домом. И вдруг Себастьян меня потянул к чему-то. Подошли поближе, а в траве ворон барахтается, взлететь не может. Видимо, крыло сломано было. Промелькнула в голове мысль - забрать его, но я ее тут же отбросила. На следующий день мы опять по той же дороге гулять пошли, а ворон все еще там. Я поняла, что если не спасти - он так и умрет. Либо собаки раздерут, либо от голода и холода. Вернулась домой, попросила мужа поймать птицу.

Но ворону в квартире было бы тесно, поэтому Марина отвезла его на дачу, где поселила в просторной теплице. Вместе с мужем они сделали из веток сосны мини-дерево, чтобы Карыч мог скакать по нему. Поставили домик и кормушку. Свозили и к ветеринару, так как раненое крыло мешало ворону. Он даже пытался его отгрызть.

- Оказалось, что крыло давно отмерло, поэтому ворон хотел от него избавиться, - рассказывает Марина. – Орнитолог сказал, нужно ампутировать, мы согласились. Кар Карыч, правда, с тех пор стал очень пугливый. А так он у нас спокойный, но важный. Любит покушать, но очень привередлив. Обожает сало, говяжий фарш и сырое мясо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пушистый спасатель. Пожарные из Улан-Удэ приютили у себя в части бездомного котенка (подробнее)

Названы самые востребованные вакансии для студентов в Иркутске (подробнее)