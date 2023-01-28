Пушистый спасатель. Пожарные из Улан-Удэ приютили у себя в части бездомного котенка

Котенку дали кличку Валентиныч. Фото: МЧС Бурятии

Ряды сотрудников пожарно-спасательной части №5 Улан-Удэ пополнил необычный новобранец. Правда, на происшествия он не выезжает и людей из огня не вытаскивает. У него совсем другая работа.

Полосатый котенок появился здесь совершенно случайно. Вернувшись с очередного дежурства, пожарные обнаружили его в насосном отсеке автоцистерны. Вероятно, малыш залез туда, чтобы согреться. Вид несчастного животного растопил сердца мужественных спасателей. Они накормили, напоили найденыша и решили оставить у себя. Да и сам усатый не торопился покидать часть. Еще бы! Сытно, тепло еще и поглаживания дарят! Всего за несколько месяцев пушистый уже успел стать всеобщим любимцем.

Котенок не обделен теплом и вниманием сотрудников МЧС России. Фото: МЧС Бурятии

- Котенок не обделен теплом и вниманием сотрудников МЧС России. Ему дали кличку Валентиныч и он живет в расположении, вместе с огнеборцами, - рассказали в МЧС Бурятии.

Ранее "КП-Иркутск" рассказывала историю о том, как обреченный на гибель щенок Тотошка из Иркутска нашел дом в Санкт-Петербурге. Сейчас волонтеры оформляют все необходимые документы, чтобы отправить животное в новую семью.

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