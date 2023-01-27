Обреченный на гибель щенок Тотошка из Иркутска нашел дом в Санкт-Петербурге

Сейчас оформляются документы на дворняжку, чтобы его пустили в самолет. Фото: Наталья Уланова.

- Вы только представьте эту картину… четыре маленьких комочка, которые недавно только глазки открыли, сидели в норе под бетонной плитой на морозе в -35, - рассказывает Наталья Уланова. – Писк новорожденных щенков услышала девушка, которая жила не подоплеку. Она забрала их к себе и выставила их фото в соцсети, чтобы найти им дом. Так, я и узнала о них. Решила забрать себе девочку и мальчика, которых назвала Тотошка и Кудряшка.

Четыре года назад Наталья уже отправляла щенка из Иркутска девушке в Москву. Фото: Наталья Уланова.

Наталья Уланова обычная иркутянка, но с необычно добрым сердцем. Девушка уже на протяжении семи лет не только помогает обрести четвероногим дом, но и спасает их буквально от смерти. Сейчас у Натальи в квартире живет пять собачек, две из которых с инвалидностью, а другие с печальной историей. Недавно к ней подселились еще два малыша, один из которых уже обрел свой дом и семью в дождливом Питере.

Сейчас у Натальи в квартире живет пять собачек, две из которых с инвалидностью, а другие с печальной историей. Фото: Наталья Уланова.

- После того как я забрала щенков, им нужно было найти дом. Сначала решила выложить фото Тотошки в соцсети и привлечь к нему все внимание. Я ищу им дом по всей России, поэтому не удивительно, что отозвалась забрать Татошку девушка из Питера. Она вышла на меня через свою знакомую, которая сделала репост щенка в соцсетях. Много людей отозвалось и из Иркутска, но я тщательно и кропотливо выбираю семью. Главное, чтобы четвероногий стал не только другом, но и членом семьи. А это бывает не просто, если у хвостатого тяжелый характер, как у Тотошки. Он еще маленький и игривый, поэтому не послушный. Я предоставила возможность хорошенько все обдумать девушке из Питера. Она ей воспользовалась и посоветовалась с семьей. Через пару часов она написала, что все еще хочет забрать малыша. Кстати, четыре года назад я уже отправляла щенка из Иркутска девушке в Москву.

Девушка уже на протяжении семи лет не только помогает обрести четвероногим дом, но и спасает их буквально от смерти. Фото: Наталья Уланова.

Сейчас Наталья оформляет документы на дворняжку, чтобы его пустили в самолет. Для этого нужно сделать все необходимые прививки. Еще нужно найти человека, который сможет полететь с щенком в Питер. Только через месяц маленький Татошка попадет в свою семью. А пока иркутянка выставит в своих социальных сетях его сестренку Кудряшку, которая, как и ее брат вскоре найдет себе дом.

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