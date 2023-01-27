Гулял по больнице и наткнулся на открытое окно. Шестилетний мальчик выпал с третьего этажа и погиб в Чите

Ребенка увезли в реанимацию, где умер через несколько дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У шестилетнего Ильи (имя изменено - прим.ред.) из Забайкалья было плохое зрение. Родители решили привезти его в офтальмологию краевой детской больницы, которая находится в Чите. Мальчика оставили одного в палате, посчитали, что он уже достаточно большой, чтобы лежать одному. Но в один из дней произошла трагедия.

Ребенок вышел из палаты и стал «гулять» по коридорам. Зашел в подсобку, где хранились всякие ведра, тряпки и другие хозяйственные вещи, забрался на подоконник и… выпал из окна. Упав с третьего этажа, получил разные травмы. Его увезли в реанимацию, где умер через несколько дней. Об этом сообщает СУ СКР по Забайкальскому краю.

- Было возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - сообщают следователи. - Бывшая медицинская сестра признана виновной в причинении по неосторожности смерти ребенку вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

24-летняя медсестра офтальмологического отделения получила наказание в виде ограничения свободы на один год. После инцидента девушку сразу уволили. Но на суде она своей вины не признала. А краевая детская больница должна заплатить родителям многомиллионный моральный ущерб.

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