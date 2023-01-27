«Она сказала «Да!». Боец из Ангарска вернулся из зоны СВО и сделал предложение любимой прямо на вокзале

Молодые люди вместе уже два года. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области

- Ты станешь мой женой?

Уверенный ответ «Да» и вот, перрон вокзала в Иркутске уже разгорается громкими аплодисментами и овациями. В присутствии своих боевых товарищей, на глазах у десятков людей, военнослужащий сделал предложение руки и сердца своей любимой, едва выйдя из вагона поезда.

Егор – военнослужащий полка оперативного назначения Росгвардии города Ангарска. Мужчина только что вернулся из зоны проведения специальной военной операции на Украине. Вместе со своей девушкой Яной он уже почти два года. Пара познакомилась в социальных сетях. Виртуальная переписка со временем переросла в серьезные отношения. Вскоре мужчина задумался о том, чтобы сделать любимой предложение руки и сердца. Но помешали обстоятельства.

- Молодые люди давно хотели обручиться, но военнослужащего направили в зону проведения специальной военной операции. Тем не менее, предложение для невесты стало неожиданностью, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Иркутской области.

Во время торжественного построения, Егор встал на колено перед своей возлюбленной, вручил ей букет цветов, и протянув коробочку с заветным кольцом, задал самый важный вопрос в своей жизни. Девушка, недолго думая, ответила любимому согласием.

- Сюрприз готовил еще заранее. Она ни о чем не догадывалась, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» военнослужащий. - Эмоции от предложения остались только положительными. Были и смех и слезы. Когда сидели дома и обсуждали случившееся, Яна рассказала, что она очень рада и счастлива!

Теперь влюбленных ждут приятные свадебные хлопоты. Они рассказали, что мечтают о том, чтобы построить крепкую и дружную семью. Свадьбу молодые планируют отметить на Байкале, в кругу родных и близких. Первые поздравления с помолвкой они уже получили от бойцов Росгвардии. Товарищи по службе пожелали молодым счастья и любви.

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