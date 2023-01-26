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Общество26 января 2023 12:13

Суд повторно обязал жителей 11-этажки на Пискунова в Иркутске снести здание за свой счет

Жильцы незаконно построенной многоэтажки в Иркутске могут подать кассацию
Виктория КУДАЕВА
Вот уже несколько лет жильцы скандально известного дома пытаются отстоять право на «квадраты».

Вот уже несколько лет жильцы скандально известного дома пытаются отстоять право на «квадраты».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вот уже несколько лет жильцы скандально известного многоквартирного дома №40 на улице Пискунова в Иркутске пытаются отстоять право на «квадраты». И вот на днях суд повторно принял решение выселить людей.

- Это же абсурд! - возмущается жительница дома Наталья Петрова. - Мало того, что мы должны снести свой дом, так еще и купить новые квартиры. Жить же где-то надо!

Опасно для жизни

История с проблемной высоткой началась в 2008 году. Компания начала строить 11-этажный дом посреди частного сектора. После того, как здание возвели, а покупатели вовсю готовились к новоселью, выяснилось, что у застройщика не было разрешения на строительство. Это означало, что в эксплуатацию дом ввести невозможно.

- Мы приобрели свою двушку в конце 2009 года. Цена составляла 33 тысячи рублей за квадратный метр, - рассказывала корреспонденту «КП-Иркутск» Татьяна Петрова. – Для этого пришлось продать свое жилье, взять кредит и еще занять деньги у родных. Оплатили всю сумму полностью. Конечно же, мы проверяли документы перед покупкой. У застройщика было разрешение на строительство многоэтажного жилого дома.

Собственники получили ключи от долгожданных квартир и даже оформили право собственности на свое жилье

Собственники получили ключи от долгожданных квартир и даже оформили право собственности на свое жилье

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем не менее, собственники получили ключи от долгожданных квартир и даже оформили право собственности на свое жилье. Кто-то сразу же перепродал квартиры на вторичном рынке, а кто-то остался жить здесь, на Пискунова, 40. Несмотря на то, что в здании не было отопления и горячей воды, люди постепенно налаживали быт. Организовали ТСЖ, заключили договоры с ресурсоснабжающими организациями, провели водоотведение, отремонтировали кровлю, установили домофон и систему видеонаблюдения.

Многочисленные нарушения

Однако в 2014 году после проведения проверки службой государственного строительного надзора Иркутской области, выяснилось, что многоэтажка была возведена с многочисленными серьезными нарушениями. Жить в доме опасно – при землетрясении он может развалиться. Более того, при возведении высотки, застройщик не соблюдал правила пожарной безопасности.

Для многих дом по адресу Пискунова, 40 – это единственное жилье.

Для многих дом по адресу Пискунова, 40 – это единственное жилье.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Результаты экспертизы служба отправила в администрацию города. А чиновники направили в суд иск с требованием обязать жильцов снести здание. В декабре 2019 года служители Фемиды встали на сторону администрации. Апелляция не спасла. В течение полугода жильцы были должны снести дом свой счет. По закону этим должна заниматься компания-застройщик, но ее уже не существует. С 2019 года компания исключена из Единого государственного реестра юридических лиц. Сумма, необходимая для сноса, не маленькая.

- По самым скромным подсчетам на снос нам потребуется около 350 миллионов рублей, - рассказывала Татьяна Петрова. - Причем непонятно, как и кто будет собирать эту баснословную сумму.

Остается идти на улицу?

Несколько лет собственники квартир били тревогу, обращались во все инстанции, привлекали внимание СМИ и общественности, устраивали митинги с требованием провести повторную экспертизу дома. Тогда, возможно, позволят не сносить многоэтажку, а хотя бы отремонтировать ее. Позади уже несколько судебных заседаний и разбирательств. В августе 2022 года жителей проблемной застройки лишили прописки. И вот новое повторное постановление.

- Мы не ожидали такого результата, - признается Татьяна Петрова. - Думали, что суд вынесет решение хотя бы с предоставлением жилья. Также странно то, что застройщика исключили из реестра в 2019 году. А на нас, собственников жилья, в суд подали в 2016 году. Тогда застройщик еще не обанкротился.

Как рассказывает Татьяна, жильцы намерены подавать очередную апелляцию, потому что для многих из них, дом по адресу Пискунова, 40 – это единственное жилье.

На снос проблемной застройки потребуется около 350 миллионов рублей

На снос проблемной застройки потребуется около 350 миллионов рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Несмотря на то, что все жильцы за эти годы уже морально устали, мы не планируем сдаваться, - сообщает Татьяна.

Решение суда во время прямого эфира в соцсетях, в четверг, 26 января, прокомментировал министр строительства Иркутской области.

- Действительно, суд вынес решение, но это не последняя инстанция, - отметил Александр Галкин, - Есть возможность подачи кассации, поэтому до завершения всех судебных разбирательств решение принято не будет.

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