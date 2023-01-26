Суд повторно обязал жителей 11-этажки на Пискунова в Иркутске снести здание за свой счет

Вот уже несколько лет жильцы скандально известного дома пытаются отстоять право на «квадраты». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вот уже несколько лет жильцы скандально известного многоквартирного дома №40 на улице Пискунова в Иркутске пытаются отстоять право на «квадраты». И вот на днях суд повторно принял решение выселить людей.

- Это же абсурд! - возмущается жительница дома Наталья Петрова. - Мало того, что мы должны снести свой дом, так еще и купить новые квартиры. Жить же где-то надо!

Опасно для жизни

История с проблемной высоткой началась в 2008 году. Компания начала строить 11-этажный дом посреди частного сектора. После того, как здание возвели, а покупатели вовсю готовились к новоселью, выяснилось, что у застройщика не было разрешения на строительство. Это означало, что в эксплуатацию дом ввести невозможно.

- Мы приобрели свою двушку в конце 2009 года. Цена составляла 33 тысячи рублей за квадратный метр, - рассказывала корреспонденту «КП-Иркутск» Татьяна Петрова. – Для этого пришлось продать свое жилье, взять кредит и еще занять деньги у родных. Оплатили всю сумму полностью. Конечно же, мы проверяли документы перед покупкой. У застройщика было разрешение на строительство многоэтажного жилого дома.

Собственники получили ключи от долгожданных квартир и даже оформили право собственности на свое жилье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тем не менее, собственники получили ключи от долгожданных квартир и даже оформили право собственности на свое жилье. Кто-то сразу же перепродал квартиры на вторичном рынке, а кто-то остался жить здесь, на Пискунова, 40. Несмотря на то, что в здании не было отопления и горячей воды, люди постепенно налаживали быт. Организовали ТСЖ, заключили договоры с ресурсоснабжающими организациями, провели водоотведение, отремонтировали кровлю, установили домофон и систему видеонаблюдения.

Многочисленные нарушения

Однако в 2014 году после проведения проверки службой государственного строительного надзора Иркутской области, выяснилось, что многоэтажка была возведена с многочисленными серьезными нарушениями. Жить в доме опасно – при землетрясении он может развалиться. Более того, при возведении высотки, застройщик не соблюдал правила пожарной безопасности.

Для многих дом по адресу Пискунова, 40 – это единственное жилье. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Результаты экспертизы служба отправила в администрацию города. А чиновники направили в суд иск с требованием обязать жильцов снести здание. В декабре 2019 года служители Фемиды встали на сторону администрации. Апелляция не спасла. В течение полугода жильцы были должны снести дом свой счет. По закону этим должна заниматься компания-застройщик, но ее уже не существует. С 2019 года компания исключена из Единого государственного реестра юридических лиц. Сумма, необходимая для сноса, не маленькая.

- По самым скромным подсчетам на снос нам потребуется около 350 миллионов рублей, - рассказывала Татьяна Петрова. - Причем непонятно, как и кто будет собирать эту баснословную сумму.

Остается идти на улицу?

Несколько лет собственники квартир били тревогу, обращались во все инстанции, привлекали внимание СМИ и общественности, устраивали митинги с требованием провести повторную экспертизу дома. Тогда, возможно, позволят не сносить многоэтажку, а хотя бы отремонтировать ее. Позади уже несколько судебных заседаний и разбирательств. В августе 2022 года жителей проблемной застройки лишили прописки. И вот новое повторное постановление.

- Мы не ожидали такого результата, - признается Татьяна Петрова. - Думали, что суд вынесет решение хотя бы с предоставлением жилья. Также странно то, что застройщика исключили из реестра в 2019 году. А на нас, собственников жилья, в суд подали в 2016 году. Тогда застройщик еще не обанкротился.

Как рассказывает Татьяна, жильцы намерены подавать очередную апелляцию, потому что для многих из них, дом по адресу Пискунова, 40 – это единственное жилье.

На снос проблемной застройки потребуется около 350 миллионов рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Несмотря на то, что все жильцы за эти годы уже морально устали, мы не планируем сдаваться, - сообщает Татьяна.

Решение суда во время прямого эфира в соцсетях, в четверг, 26 января, прокомментировал министр строительства Иркутской области.

- Действительно, суд вынес решение, но это не последняя инстанция, - отметил Александр Галкин, - Есть возможность подачи кассации, поэтому до завершения всех судебных разбирательств решение принято не будет.

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