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26 января 2023 4:15

Дождался ночи, чтобы пристать к спящему ребенку. Мужчина домогался до маленькой девочки прямо в плацкарте поезда

Мужчина предстанет перед судом за домогательство до маленькой девочки в поезде в Забайкалье
Регина РАХИМОВА
Первое судебное закрытое заседание пройдет в начале февраля этого года.

Первое судебное закрытое заседание пройдет в начале февраля этого года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Произошла эта страшная история в плацкарте поезда, когда он двигался через Забайкалье. Житель Хабаровского края дождался ночи и воспользовался беспомощностью девочки, которая спала на нижней боковой койке. Как пояснили корреспонденту «КП»-Иркутск в Нерчинском районном суде, мужчина начал домогаться до ребенка. Что именно он сделал, содержится в тайне до вынесения решения судьи.

- Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности за такие действия, характеристика у него чистая, - рассказывают в суде. - Уголовное дело по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности к нам поступило 28 декабря 2022 года.

Назначено первое судебное закрытое заседание, которое пройдет в начале февраля. Предполагаемому педофилу грозит от трех до шести лет колонии строгого режима. Сейчас он находится под стражей.

Ранее в Забайкальском крае еще одному педофилу, который насиловал на протяжении 10 лет свою падчерицу и убил другую десятилетнюю девочку, смягчили срок.

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