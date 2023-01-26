Дождался ночи, чтобы пристать к спящему ребенку. Мужчина домогался до маленькой девочки прямо в плацкарте поезда

Первое судебное закрытое заседание пройдет в начале февраля этого года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Произошла эта страшная история в плацкарте поезда, когда он двигался через Забайкалье. Житель Хабаровского края дождался ночи и воспользовался беспомощностью девочки, которая спала на нижней боковой койке. Как пояснили корреспонденту «КП»-Иркутск в Нерчинском районном суде, мужчина начал домогаться до ребенка. Что именно он сделал, содержится в тайне до вынесения решения судьи.

- Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности за такие действия, характеристика у него чистая, - рассказывают в суде. - Уголовное дело по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности к нам поступило 28 декабря 2022 года.

Назначено первое судебное закрытое заседание, которое пройдет в начале февраля. Предполагаемому педофилу грозит от трех до шести лет колонии строгого режима. Сейчас он находится под стражей.

Ранее в Забайкальском крае еще одному педофилу, который насиловал на протяжении 10 лет свою падчерицу и убил другую десятилетнюю девочку, смягчили срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Увидел Сибирь по телевизору": марроканец променял вечное лето на морозный Иркутск и встретил здесь свою судьбу (подробнее)

«Сын проглотил рыбную косточку и задыхался». Родители поблагодарили инспекторов