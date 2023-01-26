"Увидел Сибирь по телевизору": марроканец променял вечное лето на морозный Иркутск и встретил здесь свою судьбу

Мечта иностранца осуществилась, когда ему исполнилось 25 лет. Фото: Таофик Арамши.

- Я самый богатый человек на Земле, - говорит марокканец Таофик Арамши. - Думал, съезжу в Россию и осуществлю свою мечту – посмотреть на Байкал. Но кто мог подумать, что найду здесь самое дорогое, что может быть в жизни каждого человека – семью.

Увидел Сибирь по телевизору

- Я был маленьким, когда по телевизору показывали программу про самую длинную железную дорогу где-то далеко в России, - рассказывает Таофик. – Говорили про лютые холода и медведей, которые гуляют по улицам. Для меня это был неизведанный мир. Мое сердце дрогнуло.

Таофик накопил деньги на путешествие и поехал… на Байкал. Фото: Ирина Арамши.

Мечта иностранца осуществилась, когда ему исполнилось 25 лет. К тому времени он получил высшее образование в Марокко по специальности программирование и устроился в крупную компанию. Таофик накопил деньги на путешествие и поехал… на Байкал. Прилетел в Иркутск и с первого взгляда влюбился в этот город.

- Погулял по городу, съездил на Байкал и понял, что хочу здесь жить. А как только вернулся домой, начал подготовку к переезду. Нужно было получить долгосрочную визу. Ее давали студентам, поэтому подал документы в Байкальский госуниверситет на направление «программист». Через полгода все документы были готовы и мне даже дали место в общежитии. Родители, кстати, очень переживали. Говорили: «Таофик, там же север и совсем холодно. Ну, куда ты собрался!». Здесь действительно холодно. Ведь в Марокко нет зимы, температура в декабре и январе не ниже +20. В общем, вечное лето! А в Иркутске оно только три месяца, да и то холодное. Но я и не собирался сдаваться! Поэтому уволился с работы, купил теплую куртку, обувь, и вперед покорять Сибирь!

Таофик получил высшее образование в Марокко по специальности программирование и устроился в крупную компанию. Фото: Таофик Арамши.

Встреча с любимой

Русский язык марокканец не знал, поэтому первым делом в университете его отправили на курсы. Спустя год он бегло говорил с русскими друзьями.

- Тогда я и встретил мою Ирину, - с улыбкой рассказывает Таофик. - Я думал, русские девушки непокорные, опасные и своенравные. Но это не про Ирину. Мы оба очень спокойные, размеренные. А еще я понял, что за русской девушкой проще ухаживать. Ведь она искренне радовалась простому букету за 3-5 тысяч. Марокканку цветами не удивишь! Золото - только так ты добьешься ее сердца.

С арабского языка Мишаль переводится, как огонь, костер или факел. Фото: Таофик Арамши.

С Ириной Таофик познакомился в социальных сетях. Долго переписывались, потом он пригласил ее на свидание.

- Жутко волновался, ведь она мне очень понравилась. Я сразу по уши влюбился! Во время ухаживания постоянно просил родителей присылать марокканские украшения и вещи, которые не достать в России, чтобы баловать и удивлять Иру. Я боялся, что ее у меня кто-нибудь украдет, поэтому через три месяца сделал предложение, - признается Таофик.

Свадьбу сыграли в Иркутске

Границы в 2021 году были закрыты из-за коронавируса, поэтому на свадьбу родители Таофика не смогли приехать. Но присутствовали на праздновании по видеосвязи. Через год у молодой пары родился первенец Мишаль. С арабского языка имя переводится, как огонь, костер или факел.

Через год у молодой пары родился первенец Мишаль. Фото: Таофик Арамши.

- В этом году ему исполнится два годика и он маленький гражданин двух государств, - с гордостью рассказывает Таофик. - Все говорят, что он похож на меня. Но я вижу в нем Иру. Такой же спокойный и умный.

Таофик окончил университет, открыл кофейню и магазин арабских сладостей. Ирина работает психотерапевтом в больнице, а Мишаль скоро пойдет в садик. Заграничных бабушку и дедушку он видел только по видеосвязи, но через пару месяцев первый раз полетит к ним в гости. Вместе пара купила квартиру, где обустроила уютное гнездышко. Так и живут, душа в душу марокканец с сибирским сердцем и простая иркутянка Ирина.

Таофик окончил университет, открыл кофейню и магазин арабских сладостей. Фото: Ирина Арамши.

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