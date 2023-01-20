Педофилу-убийце из Шерловой Горы, который 10 лет держал в сексуальном рабстве падчерицу, смягчили наказание

Судебная коллегия Пятого апелляционного суда рассмотрела его заявление и сократила срок с 24,5 лет на 23,5 лет. Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

«Я нахожу приговор слишком суровым», - отреагировал 49-летний житель Забайкальского края на вердикт суда, когда услышал, что в исправительной колонии строгого режима проведет 24,5 года. Он подал апелляцию на смягчение наказания. Судебная коллегия Пятого апелляционного суда рассмотрела его заявление и сократила срок с 24,5 лет на 23,5 лет. Об этом сообщает Забайкальский краевой суд.

Тем временем, жители Забайкальского края, которые узнали об этом из интернета, обсуждают смягчение наказания. Ведь осужден мужчина был за очень серьезные преступления. На протяжении десяти лет он насиловал свою малолетнюю падчерицу. А два года назад он с помощью обмана, проник в одну из квартир жилого дома, где напал на 10-летнюю девочку, изнасиловал ее и утопил в ванной. После чего подстроил несчастный случай. В ходе расследования тело ребенка пришлось эксгумировать, чтобы доказать причастность мужчины к преступлению. На шее девочки в итоге действительно обнаружили следы от рук убийцы. Остались гематомы от удушья. В качестве морального ущерба срока мужчина должен выплатить 3 миллиона матери девочки, чью дочку он зверски убил. Также суд назначил Никонову принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

- Забайкальский краевой суд подать обжалование не может, даже если не согласен с решением вышестоящего суда. А вот прокуратура имеет такое право, - сообщила помощник председателя Забайкальского краевого суда по связям с общественностью и СМИ Виктория Михайлюк.

- Мы не подавали обжалование, - сообщил корреспонденту «КП»-Иркутск старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Евгений Синельников.

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