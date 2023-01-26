СК опубликовал видео допроса 13-летней девочки, которая уехала на фуре из Бурятии в Челябинск

Подросток ушла из дома в Иволгинском районе 17 января. Фото: пресс-служба Следственного Комитета РФ

Уже несколько дней пользователи соцсетей продолжают обсуждать историю об исчезновении 13-летней школьницы из Бурятии. Подросток ушла из дома в Иволгинском районе 17 января и больше недели о ее местонахождении ничего не было известно. К счастью, 24 января ребенка нашли живым и здоровым. Однако подробности и обстоятельства пропажи до сих вызывают недоумение. Дело в том, что девочку обнаружили… в Челябинске!

Итак, как ранее рассказывала «КП-Иркутск», перед уходом девочка сообщила родным, что пойдет навестить бабушку. А сама направилась на свидание с мужчиной, с которым накануне общалась на сайте знакомств. Как рассказали в СУ СК России по Республике Бурятия, парочка покаталась на машине, а затем после полуночи ухажер высадил ребенка в центре села, возле спортивного клуба. Девочка сообщила своему спутнику, что планирует поехать в соседнюю деревню к своим друзьям. Больше ее никто не видел.

В скором времени по факту исчезновения ребенка было заведено уголовное дело. Сотрудники полиции детально проверяли показания мужчины, изучали записи камер наружного видеонаблюдения, осматривали заброшенные здания и пустыри, опрашивали работников магазинов, кафе, которые могли видеть ребенка. К поискам также были подключены и волонтеры. И вот, радостное сообщение: «Найдена! Жива».

- Девочка на попутном большегрузном автомобиле дальнего следования добралась до Челябинска, где пришла в одну из гостиниц и попыталась утроиться на работу, сообщив, что потеряла документы, - рассказали в СК по Республике Бурятия.

История, которую рассказала девочка, показалась администратору гостиницы странной и сотрудница вызвала полицию. Они-то и установили, что девочка находится в розыске. Сейчас она дает свои показания. Видео допроса представили в СК России.

- В фуре, на которой вы передвигалась, был один или несколько водителей?

- Один

- Совершались ли за это время в отношении вас противоправные действия?

- Нет.

В ближайшее время девочку доставят обратно домой и передадут родителям. Причины, по которым ребенок пошел на такой шаг еще выясняются.

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