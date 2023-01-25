Устраивалась на работу в гостинице Челябинска: неожиданные факты об исчезновении 13-летней девочки из Бурятии Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые, не менее удивительные подробности вскрылись о пропаже 13-летней девочки из Бурятии. Напомним, школьница ушла из дома в небольшом поселке вечером 17 января и не вернулась.

- Пойду навещу бабушку, - сказала она родителям перед уходом.

А сама, как позже рассказали "КП"-Иркутск в СУ СКР по Бурятии, отправилась на свидание с мужчиной, с которым переписывалась на сайте знакомств. Они покатались на машине, затем около полуночи спутник высадил ее возле спортивного клуба в центре села. Девочка сказала ему, что собирается поехать в другое село к друзьям.

Ее искали почти неделю. Подключились волонтеры, полиция, а следователи завели уголовное дело. И вот неожиданный, хотя и счастливый поворот: школьница нашлась... в Челябинске!

- По данным следствия, девочка на попутном большегрузном автомобиле дальнего следования добралась до Челябинска, где пришла в одну из гостиниц и попыталась утроиться на работу, сообщив, что потеряла документы, - раскрыли детали следователи.

Администратор гостиницы поняла, что дело нечисто, и вызвала полицию. Так и выяснили, что ребенок в розыске.

- Несовершеннолетняя сообщила, что противоправные действия в отношении нее за время отсутствия не совершались, - успокоили в СК СКР по Бурятии.

И хоть история завершилась благополучно, разбирательство продолжается. Следователи выясняют, почему девочка уехала в другой регион, как ей это удалось. Школьницу детально допросят и проведут судмедэкспертизу. Обратно домой ее отвезут полицейские, командированные из Бурятии.

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