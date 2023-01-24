Выпил энергетик, покурил вейп и потерял сознание: школьник попал в больницу в Иркутске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Историей одного из своих юных пациентов поделились врачи Иркутской детской областной клинической больницы. Школьника к ним направили на дополнительное обследование из поликлиники. Он проходил длительное лечение после того, как его госпитализировали на скорой помощи с гипертоническим кризом. Тогда артериальное давление подростка резко повысилось до показателей 200 на 120. К счастью, его удалось спасти.

Причину ухудшения состояния парня медикам удалось выяснить после тщательной беседы. Оказалось, что утро он начал с банки энергетика, а эффект решил закрепить, «попарив» вейп. После такого «коктейля» курильщик потерял сознание. Придя в себя, ему пришлось просить помощи у соседей, так как дома никого не было.

- Подобные случаи нарушения работы сердечно-сосудистой системы после употребления вейпа не единичны, - поделился в соцсетях главный врач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов. - Девочка с нарушением ритма сердца. О том, что она курит вейп, врачам не сообщала. Находясь на дообследовании, курить не удавалось. Самочувствие постепенно улучшилось, патологий наши кардиологи не выявили.

Здоровым признали и школьника, страдавшего от гипертонической болезни. После отказа от вредных привычек тщательное обследование не выявило в его организме причины недомоганий.

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