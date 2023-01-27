«Официально вместе». Блогерша из Улан-Удэ и миллиардер из Лос-Анджелеса, которые познакомились благодаря билборду, стали парой

О поступке брюнетки написали даже в британском таблоиде. Фото: из личного архива Марии Молоновой

За тем, как 26-летняя Мария Молонова искала себе мужа с помощью рекламного баннера наблюдали не только жители ее родного Улан-Удэ, но и, кажется, всего мира. О необычном поступке отчаявшейся брюнетки написали даже в британском таблоиде! Напомним, два месяца назад сибирячка разместила свое эффектное фото на одном из билбордов в центре столицы Бурятии. А рядом надпись: «Миллионерша ищет мужа». Таким образом девушка надеялась встретить свою любовь.

- Я не могу построить отношения, - признавалась в разговоре с корреспондентом «КП-Иркутск» Мария Молонова. – Если раньше я общалась с мужчинами с помощью сайтов знакомств и дейтинг-приложений, то сейчас, когда все эти сервисы ушли, познакомиться с парнем стало практически невозможно! Найти мужчину не через интернет тоже не получается. Вдобавок у меня слишком много работы. Я занимаюсь продвижением крупных блогеров и знакомиться где-то лично не всегда хватает времени. Вот поэтому и придумала эту идею с баннером…

С помощью билборда девушка надеялась встретить свою любовь. Фото: из личного архива Марии Молоновой

Задумка сибирячки состояла в том, что потенциальные ухажеры, увидев билборд с изображением Марии, могли воспользоваться QR-кодом, который был расположен рядом. Он переводил на страничку с анкетой, которую составила сибирячка. Заполнив ответы на вопросы, мужчины могли получить приглашение на свидание. Конечно, если кандидаты приглянутся девушке. В общем, как в лучших традициях знаменитого ток-шоу «Холостяк», но только с девушкой в главной роли.

Улан-удэнцы едва успели обсудить креативный способ знакомства своей землячки, как неожиданно, буквально через неделю напротив билборда, который разместила Мария, появился еще один рекламный баннер. Он был оформлен в похожем стиле. На нем было изображено фото молодого блондина, а надпись ниже гласила: «Миллиардер из Лос-Анджелеса. Я уже здесь, оглянись».

Буквально через неделю напротив баннера Марии появился еще один, оформленный в похожем стиле. Фото: из личного архива Марии Молоновой

- Я узнала, что его зовут Сергей Харкуша. Он, как и я, блогер и фрилансер. Живет в Лос-Анджелесе, но сейчас отдыхает на Бали, - рассказывала Мария. – Безусловно, я оценила его поступок. Но я не понимаю, хочет ли он действительно познакомиться со мной или решил просто похайповать на этой теме? Что будет происходить дальше?

А дальше все закрутилось как в романтическом кино. В конце декабря Мария приняла участие в съемках ток-шоу Андрея Малахова. В эфире федерального телеканала сибирячка рассказала, что загадочный миллиардер уже предпринял попытку ухаживать за ней – прислал в подарок роскошный букет роз. Сибирячка надеялась увидеть Сергея вживую, и ее мечта осуществилась! Мужчина появился в студии программы. Причем не с пустыми руками, а с кольцом.

- Хочу, чтобы ты знала, что я не просто болтаю, - сказал Сергей, надевая кольцо на палец «невесты». – Это мое желание сделать Марии приятное.

В конце декабря Мария приняла участие в съемках ток-шоу Андрея Малахова. Фото: из личного архива Марии Молоновой

Зрители и подписчики Марии и Сергея гадали, что происходило после съемок шоу. Улан-удэнка держала интригу несколько недель, и вот, накануне решила внести ясность. Девушка опубликовала совместное видео, где она идет под ручку вместе с Сергеем. «Мы официально пара» - подписала Мария свой пост.

Мнения пользователей соцсети в комментариях разделились. Одни усомнились в искренности отношений между молодыми людьми. Другие наоборот обрадовались этой новости.

- Теперь я буду переживать за эту пару больше, чем за свою! – написала одна из подписчиц.

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