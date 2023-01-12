Мария Молонова нашла мужа через билборд. Фото: из личного архива героини публикации

Жительница Бурятии, Мария Молонова, которая решила найти свою любовь с помощью рекламного баннера, стала героиней популярного ток-шоу «Малахов». Программа вышла в эфир в среду, 11 января. Как рассказывала «КП-Иркутск», на такой необычный поступок 26-летняя женщина решилась, потому что не могла построить отношения с мужчинами.

Миллионерша из Улан-Удэ Мария Молонова нашла мужа через билборд

- Раньше я сидела на сайтах знакомств или общалась с молодыми людьми через приложения, - рассказывала Мария Молонова. – Но сейчас все эти сервисы либо ушли, либо стали плохо работать. И у меня просто не получается найти мужчину! Знакомиться где-то лично не всегда хватает времени. Я очень много работаю, занимаюсь продвижением блогеров, помогаю их раскрутке. Поэтому и пришла идея с баннером.

Придумано – сделано. В конце ноября брюнетка разместила на билборде в центре Улан-Удэ эффектную фотографию с подписью: «Миллионерша ищет мужа». На конструкции также был размещен QR-код, который ведет на страницу, где потенциальные возлюбленные могли заполнить анкету. Мария рассчитывала, что отберет самых интересных кандидатов на ее сердце и отправится с ними на свидание. В общем, как в лучших традициях популярного реалити-шоу «Холостяк».

Девушка не могла даже предположить, чем обернется такая идея. Фото: из личного архива Марии Молоновой

Но девушка даже не предполагала, к чему может привести такая идея. О сибирячке написали многие СМИ, в том числе и британский таблоид «Daily Star». А буквально через неделю напротив баннера Марии появился еще один, оформленный в похожем стиле. На нем была изображена фотография симпатичного блондина. А подпись ниже гласила: «Миллиардер из Лос-Анджелеса. Я уже здесь, оглянись». Незнакомец также с помощью QR-кода «прикрепил» ответы на вопросы из анкеты Марии.

- Я выяснила, что его зовут Сергей Харкуша. Он блогер и фрилансер. Живет в Лос-Анджелесе, но сейчас отдыхает на Бали, - рассказывала Мария. – Мне понравился этот креативный поступок. Но я пока не знаю, что будет происходить дальше. Действительно ли он хочет познакомиться со мной или просто решил похайповать на этом.

Буквально через неделю напротив баннера Марии появился еще один, оформленный в похожем стиле. Фото: из личного архива Марии Молоновой

И вот Мария отправилась в Москву, на съемки ток-шоу. В эфире телеканала «Россия» сибирячка поделилась своей историей. Девушка рано вышла замуж. В 18 лет у нее уже было двое детей. Но семейная жизнь не принесла счастья.

- Он часто гулял, пил. У нас были какие-то стычки, драки. Крайней стадией стало, когда он меня ударил с кулака по лицу. И у меня образовался фингал. И тогда я впервые испытала страх, - со слезами на глазах вспоминала Мария Молонова.

В эфире телеканала «Россия» сибирячка поделилась своей историей. Фото: из личного архива Марии Молоновой

Мария также рассказала, что загадочный миллиардер уже выходил с ней на связь. Пара несколько недель общалась в соцсетях и мужчина даже сделал сибирячке сюрприз – прислал роскошный букет роз. Брюнетка с нетерпением ждала встречи с потенциальным женихом. В студии вместе с Марией также были ее старшая сестра и мама. Последняя, как выяснилось, не одобряла идею с билбордом.

- Так мужей не ищут, конечно, - сказала мама Марии, Ольга Ивановская. – Я больше обеспокоена безопасностью Маши. Чтобы таким образом на нее не вышли какие-то мошенники.

И оказалось, что сомнения женщины не были напрасны. В эфире программы выяснилось, что имя миллиардера якобы фигурирует в списках должников по кредитам и алиментам.

Позже в студии программы появился и сам Сергей. Мужчина приготовился ко встрече с «невестой» основательно. На нем был элегантный смокинг, а в руках - букет роз, который он любезно подарил маме Марии. Девушке же миллиардер надел кольцо на палец. Сказал, что хочет сделать избраннице приятное и доказать, что его слова не пусты. Улан-удэнка не смогла сдержать слез. Сергей признался, что девушка сразу же заинтересовала его и он решил во что бы то ни стало заслужить ее внимание.

Брюнетка с нетерпением ждала встречи с потенциальным женихом. Фото: из личного архива Марии Молоновой

А что насчет кредитов и алиментов? Мужчина заявил, что его репутация чиста и это лишь его однофамильцы.

- От новых отношений я жду понимания. Хочется быть с девушкой, которая самодостаточна и знает, чего хочет от жизни. Было бы очень интересно, чтобы это общение с Машей продлилось. Получилась бы крутая история, которую мы потом расскажем другим, - заключил Сергей в эфире телепередачи.

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