Новые подробности появились в деле ангарского педофила, надругавшегося над тремя детьми

Продолжается розыск педофила, из-за которого в Ангарске пострадали трое детей Фото: СУ СКР по Иркутской области

Обычный с виду мужчина с сединой и небольшой залысиной попал на кадры камеры видеонаблюдения одного из магазинов Ангарска. Продавцы и подумать не могли, что перед ними объявленный в розыск педофил. Позже эта запись стала частью ориентировки. Меньше чем за месяц извращенец напал на трех детей. При этом его жертвам не исполнилось и 14-ти лет. Первое преступление в городе нефтехимиков он совершил в сентябре 2020 года в 94-м квартале. Все это время насильнику удается скрываться от полиции.

- Следователи СК России призывают граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить в дежурную часть полиции - 02 (102), - сообщают в пресс-службе регионального Следкома. - Кроме того, можно написать сообщение «ВКонтакте» в сообщество Следственного управления СК России по Иркутской области.

На вид подозреваемому 40-45 лет, рост около 175-180 сантиметров. У него кавказский тип лица, среднее телосложение, короткие волосы с лобными залысинами и густые черные брови. Был одет в темную куртку, темные брюки, светлую рубашку.

Кроме того, специалистам удалось составить рисованный портрет педофила.

Рисованный портрет подозреваемого. Фото: СУ СКР по Иркутской области

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