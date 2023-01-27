В Бурятии проверят семью девочки, которая уехала на фуре в Челябинск

Семью девочки возьмут под контроль органы опеки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Найдена! Жива!». Радостные сообщения с ориентировкой моментально разлетелись по всем социальным сетям и мессенджерам. Волонтеры и сотрудники полиции, которые вот уже несколько дней искали школьницу из Бурятии выдохнули с облегчением. К поискам подключились даже жители соседних регионов. И как оказалось, не зря! Школьница была найдена… в Челябинске.

Как ранее рассказывала «КП-Иркутск», 17 января подросток ушла из дома и больше недели никто не знал, где она находится. Своим близким она лишь сказала, что собирается навестить бабушку. Но позже выяснилось – это был лишь предлог. На самом деле девочка отправилась на свидание с мужчиной, с которым она вела переписку на сайте знакомств. Ухажер был старше ее на несколько лет.

- Они катались на машине, после чего мужчина привез девочку обратно и около полуночи оставил в центре села, возле спортивного клуба. По его словам, девочка намеревалась направиться в соседнюю деревню к друзьям, - сообщали в СК Республики Бурятия.

После этого девочка как будто канула в воду. О ее местоположении ничего не было известно и на связь она не выходила. Следователи завели уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Сначала сотрудники полиции детально проверили показания мужчины. Позже опрашивали работников магазинов и кафе, обследовали заброшенные здания детдомов и птицефабрики, прочесывали пустыри и внимательно изучали камеры уличного видеонаблюдения. В поисках были задействованы волонтеры и все неравнодушные жители республики.

Спустя несколько дней раздался долгожданный звонок. Школьницу обнаружили в другом регионе, благодаря бдительности одной из местных жительниц!

- Девочка на попутном большегрузном автомобиле дальнего следования добралась до Челябинска, где пришла в одну из гостиниц и попыталась утроиться на работу, сообщив, что потеряла документы. Администратор вызвала сотрудников полиции, которые установили, что девочка находится в розыске, - рассказали в СК Республики Бурятия.

В ходе допроса школьница рассказала, что за все время отсутствия в ее отношении никаких противоправных действий не совершалось. Ранее «КП-Иркутск» опубликовывала видео с ее показаниями. Сотрудники полиции Бурятии уже выехали в Челябинск, чтобы доставить ребенка обратно.

- Семья на учете в органах и учреждениях системы профилактики не состояла, - рассказали в администрации района, где живет девочка. – Семья проживает у нас недавно, прибыли из соседнего района.

Сейчас правоохранители разбираются в деталях произошедшего и выясняют мотивы такого поступка ребенка. Как рассказали в администрации района, где живет девочка, семью возьмут под контроль органы опеки.

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