Названы самые востребованные вакансии для студентов в Иркутске

В январе популярностью среди молодежи пользуются профессии в сфере развлечений. Фото: Даниил ОПАРИН

Учиться и подрабатывать на полставки это отличная возможность для молодежи самостоятельно и быстро встать на ноги. Ведь, оплата даже с неполным графиком у ребят приличная. Так, в прошлом году медианная зарплата (у половины работников зарплата выше данной суммы, а у другой половины — ниже) студента в Иркутске составила 31 400 рублей. Поэтому не удивительно, что число вакансий для учащихся и недавних выпускников выросло на 61%. А по стране аж в три раза. Так, уже в январе опубликовано свыше 240 тысяч вакансий в России. Об этом сообщили эксперты платформы Авито Работа.

- Соискательская активность студентов увеличилась в 2 раза в стране год к году. По итогам прошлого года средняя зарплата для студентов, недавних выпускников и начинающих специалистов на Авито Работе в России выросла на 21% и составила 40 тысяч рублей, - сообщают сотрудники Авито. - В прошлом году высокие предложения отмечены на позициях менеджера по продажам - 42,2 тысячи рублей, дизайнера - 37,5 тысячи рублей, менеджера по работе с клиентами - 31 тысяча рублей.

А вот уже в январе популярностью среди молодежи пользуются профессии в сфере развлечений. А именно администратор в ночном клубе. Например, в Калининграде на этой должности ребята могут получать до 300 тысяч рублей. Также высокую зарплату предлагают продавцу в магазин мебели в Москве и консультанту в салон цифровой техники в Норильске. В графе заработная плата указано целых 150 тысяч рублей. Также молодежь стала выбирать больше вакансии в сфере продаж, маркетинга и рекламы. Так, в Иркутске количество предложений для продавцов-консультантов увеличилось в 2,6 раза, для промоутеров — на 16%. Также увеличилось на 19% число откликов на вакансию менеджер по работе с клиентами и на 7% на вакансию оператор call-центра.

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