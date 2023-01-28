Взрослые не смогли помочь. Стала известна предварительная причина пожара, который унес жизни двух малышей в Заларинском районе

В результате пожара погибли двое детей 3-х и 5-ти лет. Фото: СК по Иркутской области.

Жителей небольшой деревни Сорты, что находится в Заларинском районе Иркутской области потрясла страшная трагедия. В пожаре погибли двое ребятишек. Им было всего 3 и 5 лет.

Как ранее рассказывала «КП-Иркутск», все произошло в пятницу, 27 января. Пожар вспыхнул в двухквартирном одноэтажном доме, где проживала семья с двумя детьми.

Сигнал о возгорании поступил на телефон спасателей от очевидцев. Пока пожарные ехали к месту происшествия, соседи самостоятельно смогли вынести из квартиры двух детей, находившихся без сознания. Взрослые пытались их реанимировать, но к сожалению, безрезультатно.

- Пятилетняя девочка и ее трехлетний брат скончались, - сообщили в ведомстве.

Дети находились в доме без присмотра родителей. Фото: СК по Иркутской области

В течение получаса спасатели боролись с пожаром, площадь которого составила 45 квадратных метров. Позже выяснилось, что дети находились в доме без присмотра. Родители ненадолго отлучились в магазин. По факту смерти детей Заларинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

- Предварительной причиной пожара могла стать детская шалость с огнем, - рассказали в МЧС по Иркутской области. - По полученным с места пожара данным эксперты испытательной пожарной лаборатории установили, что пожар мог возникнуть внутри помещения от открытого источника огня.

Пожар вспыхнул в двухквартирном одноэтажном доме, где проживала семья с двумя детьми. Фото: СК по Иркутской области

Также в ведомстве отметили, что всего на пожарах в Иркутской области в январе погибли пять несовершеннолетних. Главной причиной трагедии является то, что взрослые оставляют детей без присмотра.

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