«Улыбаются и взрослые, и дети»: водитель маршрутки в костюме Чебурашки возит пассажиров по Чите

Вот уже семь лет Вячеслав Широких достает из шкафа костюм Чебурашки и наряжается перед выходом на рейс. Фото: Вячеслав Широких.

Вот представьте, после тяжелого рабочего дня вы уставшие заходите в маршрутку, а там вас встречает… водитель в костюме Чебурашка! Тут хочешь, не хочешь, а улыбнешься. Ведь он вам и стишок расскажет, и песенку споет, и конфетой угостит, а если загадку отгадаете, то получите подарок. И, конечно же, доедете с комфортом и в безопасности.

Остается только завидовать читинским пассажирам. Ведь именно у них, на маршруте №61, такой веселый и позитивный водитель. Вот уже семь лет Вячеслав Широких достает из шкафа костюм Чебурашки и наряжается перед выходом на рейс. И так - целый месяц! Свою маршрутку он тоже украшает. Расклеивает детские рисунки, расставляет игрушки, а снаружи вешает плакат «Добро маршрутка».

Идея надеть костюм и ездить в нем по городу пришла в 2013 году. Фото: Вячеслав Широких.

- Многие меня ждут целый год. Пишут в соцсетях заранее и узнают, когда я начну выходить в рейс в костюме и дарить подарочки. А дети меня могут караулить толпой, - смеясь, рассказывает «КП»-Иркутск Вячеслав Широких. - Ведь они уже знают, в какой коробочке у меня припасены для них конфеты и подарки. Ну, а взрослые, завидев мою маршрутку, не могут сдержать улыбку.

Костюм Чебурашки Вячеслав сшил на заказ еще в 2004 году. Тогда он со своими друзьями решил встретить Новый год в необычных нарядах. Сначала хотел купить шубу Деда Мороза, но она была слишком дорогая. Тогда в голову пришла идея сшить костюм. Почему выбрал именно Чебурашку? Возможно, потому что это милый и добрый персонаж. А в этом году он особенно популярен, ведь недавно на большие экраны вышел фильм «Чебурашка», покоривший сердца многих россиян. Поэтому водитель таком костюме радует жителей Читы еще больше.

Свою маршрутку он тоже украшает. Фото: Вячеслав Широких.

- Идея надеть костюм и ездить в нем по городу пришла в 2013 году. Тогда ко мне приехали племянники, и я решил их встретить в наряде. Они были так счастливы! И я подумал, что у нас хмурые и серьезные люди, каждый куда-то спешит и торопится. И мне захотелось подарить им улыбки, чтобы в моей маршрутке, когда они едут на работу или домой, могли сделать паузу и просто посмеяться. Так я и начал перевоплощаться.

Костюм Чебурашки Вячеслав сшил на заказ еще в 2004 году. Фото: Вячеслав Широких.

Сейчас Вячеслав подумывает сменить костюм Чебурашки на костюм зайца. Пока ищет подходящее ателье и хорошую ткань.

А еще на протяжении четырех лет Вячеслав и его коллеги помогают детскому дому. Они создали благотворительный проект, который так и называется - «Добрая маршрутка». С тех пор водители сами собирают деньги на вещи, сладости и игрушки для детей-сирот.

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