В проливе Малое Море образовалась многокилометровая становая трещина. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Каждую зиму тысячи людей пересекают Байкал, проезжая на остров Ольхон по одной единственной ледовой дороге. В этом году спасатели не дают точных дат, когда откроют переправу на Ольхон 2023. Виной всему нестабильная погода, которая неблагоприятно сказалась на состоянии льда. В середине января стояли морозы до -50, а под конец месяца потеплело до -5. Из-за этого в проливе Малое Море образовалась многокилометровая становая трещина – от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот.

Переправа на Ольхон 2023: когда откроют

- Резкое потепление, пришедшее на смену сильным морозам, негативно сказалось на состоянии ледовой обстановки на озере Байкал, - рассказывают «КП»-Иркутск в ГУ МЧС по Иркутской области. - Мы наблюдаем такое явление, как «метеокачели». Ситуация на льду Байкала нестабильная - он весь в трещинах, разрывах и полыньях. Мы не можем сказать, когда будет открыта переправа на Ольхон. Сейчас ищут пути обхода через все трещины и проломы.

В компании, которая обслуживает переправу, рассказали, что лед нормальный. Его толщина составляет от 60 сантиметров до одного метра. Но на дороге находятся две трещины, которые ставят под угрозу жизни людей.

- Мы сейчас не можем точно сказать, когда будет открыта переправа, - пояснили в компании.

В прошлом году переправа на Ольхон была открыта 18 февраля, а в 2021 году - 10 февраля. Самой ранней датой открытия за десять лет стало – 4 февраля. Спасатели напоминают, что выезд на лед запрещен и смертельно опасен.

Несмотря на предостережения спасателей, находятся смельчаки, которые выезжают и выходят на необорудованные переправы. Так, на льду Малого моря двое мужчин и женщина на УАЗе не заметили трещину и застряли в ней. Спасателям пришлось вызволять людей. А в Большом Голоустном девушка вышла на неокрепшую корку, которая под ней треснула. К счастью, ее удалось спасти.

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