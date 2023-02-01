Что произошло в Иркутске в ночь на 1 февраля 2023 года: последние новости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Собрали для вас последние новости областного центра. Расскажем, что произошло в Иркутске в ночь на 1 февраля 2023 года.

В Тайшете вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции за получение взяток. С мая 2019 по декабрь 2021 года один из подсудимых получал взятки от индивидуального предпринимателя. Последний таким образом избегал ответственности за нарушение ПДД.

Ангарский городской суд вынес приговор 37-летнему жителю города. Мужчину признали виновным в незаконном сбыте наркотиков. Он сбывал запрещенные вещества страдающим наркотической зависимостью. Дозы он готовил и хранил у себя дома.

Что произошло в Иркутске в ночь на 1 февраля 2023 года: последние новости

Иркутский областной суд обязал региональное министерство имущественных отношений обеспечить квартирой местного жителя из числа детей-сирот. Мужчина был в очереди, начиная с 2014 года. Если тогда он был 842-м по счету, то в ноябре 2022 года сдвинулся лишь до 775-го места.

По данным Госавтоинспекции в Иркутской области зафиксировано снижение всех показателей аварийности на дорогах. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в ДТП погибло на 13,8% человек меньше. Сами аварии также стали происходить реже. Их количество уменьшилось на 5,27% или с 2466 до 2336.

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