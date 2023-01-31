Количество ДТП и погибших в них уменьшилось в Иркутской области Фото: Мария АНАНОВА

По данным Госавтоинспекции в Иркутской области зафиксировано снижение всех показателей аварийности на дорогах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ДТП погибло на 13,8% человек меньше. Сами аварии также стали происходить реже. Их количество уменьшилось на 5,27% или с 2466 до 2336. В том числе с участием пьяных водителей - на 14 %, с 441 до 379.

- В 2022 году на обеспечение безопасности на региональных дорогах Иркутской области было направлено 112 млн рублей, - отмечают в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. - Модернизировано 25 нерегулируемых пешеходных переходов, 6 из них - у образовательных организаций, подключено 15 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, обслуживалось 119 комплексов, установлено более 1400 знаков смонтировано 3,3 тысячи метров дорожных ограждений.

Благодаря принятым мерам ликвидировано девять мест, где регулярно происходили ДТП.

Напомним, накануне, 31 января, в Заларинском районе, на федеральной дороге Р-255 «Сибирь», 18-летний водитель автомобиля Хонда Торнео выехал на встречку, где столкнулся с грузовым рефрижиратором. Иномарка перевернулась и вылетела на региональную дорогу «Залари-Жигалово», однако молодой лихач чудом остался цел. 39-летнему водителю грузовика понадобилась помощь врачей. Стоит отметить, что меньше чем за год виновник аварии 11раз был оштрафован за нарушение правил дорожного движения.