Героя России Балдана Цыдыпова, спасшего 150 бойцов на СВО, представили к званию «Почетный гражданин Забайкальского края»

Балдан Цыдыпов спас жизни более 150 сослуживцев, приняв одиночный бой. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

Еще одна награда может пополнить копилку достижений 24-летнего Балдана Цыдыпова. Герой России, участник специальной военной операции на Украине претендует на звание «Почетный гражданин Забайкальского края». Об этом в своих социальных сетях сообщил сенатор РФ от Забайкальского края, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Баир Жамсуев.

- Окончательное решение будет принято на февральской сессии краевого парламента, - говорится в сообщении сенатора.

О самоотверженном подвиге молодого военнослужащего «КП» - Иркутск ранее рассказывала не раз. Балдан Цыдыпов спас жизни более 150 сослуживцев, приняв одиночный бой, несмотря на тяжелую контузию.

Все произошло еще в апреле 2022 года. Шел второй месяц спецоперации на Украине. Балдан Цыдыпов занимал должность командира мотострелкового взвода. Неожиданно при передислокации батальон забайкальца оказался в засаде с массированным артобстрелом. Военнослужащие были обречены погибнуть под перекрестным огнем из гранатометов, если бы не смелые действия командира.

Балдан пережил около двадцати операций, медикам пришлось ампутировать ему часть стопы. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

- Я вас прикрою! Уходите! – скомандовал боевым товарищам 23-летний старший лейтенант.

Балдан развернул свою боевую машину вдоль дороги и на протяжении двух часов отбивал атаку противников до тех пор, пока не потерял сознание. Позже, с поля боя его вынесли сослуживцы. У Балдана были многочисленные ранения и ожоги, раздробленная стопа и тяжелая контузия. Военнослужащего срочно отправили в госпиталь.

- Сын пережил около двадцати операций. Медикам пришлось ампутировать ему часть стопы, - рассказывал корреспонденту «КП» - Иркутск отец Балдана, Баир Цыдыпов. – Возможно, весной мы уже сможем говорить о протезировании.

В прошлом году молодой человек поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России. Фото: из личного архива Баира Цыдыпова

Также Баир Цыдыпов рассказал о том, что несмотря на то, что почти около года его сын находится под пристальным вниманием врачей и практически не покидает пределы госпиталя, Балдан заочно получает образование. В прошлом году молодой человек поступил в магистратуру Финансового университета при правительстве России. А позже, когда здоровье бойца восстановится, Балдан вновь планирует вернуться на службу. За свои заслуги перед Родиной Балдан Цыдыпов был награжден орденом Мужества, ему присвоено звание Героя Российской Федерации.

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