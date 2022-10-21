Будет спасать людей в горах и лесах. Как любимица МЧС Иркутской области лабрадор Ирэль стала кинологом

Собаку прозвали Торпедой за молниеносное реагирование на ЧП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Когда человек попадает в беду, на помощь ему стремятся не только спасатели, но и их четвероногие помощники. Одной из них является лабрадор-ретривер Ирэль по кличке "Торпеда". Она уже является всеобщей любимицей сотрудников МЧС Иркутской области. И Ирэль можно поздравить: совсем недавно она прошла испытание и получила возможность заниматься поиском людей в горах, лесах и под завалами.

Как рассказали в МЧС Приангарья, в Ногинском спасательном центре прошли сборы для тренировки и испытания собак-кинологов. Для них создали ситуацию, имитирующую чрезвычайное событие, будь то пропажа людей в лесах или их поиск под завалами. В прошлом году Ирэль хорошо себя показала на сборах, но получила травму и ушла на реабилитацию. Однако Торпеда вернулась, чтобы доказать свое право носить такую кличку.

Лабрадор быстрее всех обнаружила под завалами человека, площадь поиска составляла 40 тысяч квадратных метров. Также Ирэль оказалась одной из самых послушных и ловких собак-спасателей. В итоге Торпеда и спасатель кинологической службы Специализированной пожарно-спасательной части Иван Харченко взяли второе место во время сборов. Ирэль получила сертификат на право заниматься подобной поисковой деятельностью, а также диплом и подарки.

- Обучение собаки-спасателя командам – это составляющая воспитательного процесса. Необходима ежедневная дрессировка, чтобы привить четвероногому другу навыки дисциплины, отработки четкости совместных действий. Для спасательного дела важно умение наставника настроить собаку на работу в экстремальных условиях, - рассказали в МЧС Иркутской области.

Отметим, собаки-кинологи имеют свои профили работы. Все четвероногие показывают разные результаты: кто-то очень хорошо задерживает преступников, а кто-то ищет взрывчатку.

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