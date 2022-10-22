Избили и оставили умирать. Слесарь из Иркутска пойдет под суд спустя 12 лет за смерть коллеги

За время расследование один соучастник умер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правоохранительные органы Иркутска вычислили и задержали подозреваемого в непреднамеренной смерти человека после причинения тяжкого вреда здоровью. В 2010 году в слесарной мастерской нашли жестоко избитого рабочего. Его быстро госпитализировали в больницу, но через какое-то время он умер - не выдержал тяжести побоев. Кто смог такое совершить?

СК Иркутской области установили подозреваемого и задержали его. Им оказался 33-летний слесарь из областного центра. Против него уже собрали все доказательства, он пойдет под суд по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершённое группой лиц". Обратим внимание, именно "группой лиц".

Мужчина действовал не в одиночку. Ситуация оказалась совершенно бытовой: слесари сидели в мастерской и пили алкоголь. Постепенно начала разгораться ссора, переходящая в серьезный конфликт. Несколько человек начали избивать коллегу, который после погиб.

- Тогда подозреваемые были задержаны, однако мера пресечения в виде заключения под стражу им не избиралась. В ходе следствия один из подозреваемых скончался, второй скрылся от следствия. Уголовное дело было приостановлено, - пояснили в СК Приангарья.

И только в 2022 году, когда подняли старые нераскрытые дела, удалось найти подозреваемого. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, дело отправили в суд на рассмотрение. Согласно законодательству, по этой статье может грозить до 12 лет лишения свободы.

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