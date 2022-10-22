Офицер танкового батальона из Бурятии Энвер Набиев получил звание Героя России от Сергея Шойгу

Фото: стоп-кадр видео министерства обороны России

Высшую государственную награду получил Энвер Набиев, офицер танкового батальона из Бурятии, начальник штаба - заместитель командира батальона пятой отдельной гвардейской танковой бригады 36. Награду вручал министр обороны России Сергей Шойгу. Теперь Набиев - Герой России. Медаль военный получил в Национальном центре управления обороной.

- Энвер Набиев находится на самых тяжелых и сложных позициях. Энвер не единожды молниеносно принимал самые ответственные и храбрые решения в процессе боя с противником, лично командуя сводным взводом, - рассказали в правительстве Бурятии.

Энвер Набиев - уроженец Дагестана, поэтому первыми о преставлении его к награде сообщил глава республики Сергей Меликов в официальных аккаунтах в социальных сетях. Он лично поздравил военного и выразил ему благодарность за его ратный труд.

- Энвер Набиев участвует в СВО с первых дней и уже несколько раз за это время отличился: нанес ущерб противнику и спас жизни российских военнослужащих, - заявил Меликов.

Герой России родился в Каспийске в 1988 году в семье строителя. Закончив местную школу, поступил в Казанское танковое училище. Через 12 лет, в начале 2022 года, он поступил на службу в Улан-Удэ и стал начальником штаба-заместителя командира танкового батальона. Он организовывал проход ВС России через город Бородянка, а также поимку диверсантов.

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