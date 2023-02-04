«Думала, переутомилась, оказалось – рак крови». Иркутянка 15 лет борется с неизлечимым заболеванием

Иркутянка Марина Глухова 15 лет мужественно борется с лейкозом. Фото: личный архив героя публикации

Жизнь 42-летней иркутянки Марины Глуховой складывалась вполне счастливо. У нее есть любимая семья, двое детей, работа, мечты и планы на будущее. Но в 2008 году все изменилось. Женщина узнала, что у нее неизлечимое заболевание. Свою историю Марина рассказала «КП» - Иркутск» во Всемирный день борьбы против рака, 4 февраля.

Просто давно не была в отпуске?

- Я тогда работала управляющей в одной из крупных компаний в сфере продаж. Трудилась практически без выходных и отпусков, - рассказывает Марина Глухова. – И вот однажды на одной из планерок я потеряла сознание. Не придала этому значения. Думала, просто переутомление, хроническая усталость. Но через месяц я снова упала в обморок...

На этот раз женщина обратилась к врачу. В ходе обследования, один из специалистов обратил внимание на анализы крови своей пациентки и предложил ей записаться на прием к гематологу. Марина признается, что не поверила тому, что у нее может быть какое-то серьезное заболевание. Все-таки женщина не раз сдавала кровь, в том числе, и как донор. Уж явно бы что-то заподозрили! Сибирячка не приняла совет врача. Но через месяц ее состояние стало ухудшаться. Сдав пункцию костного мозга, женщина услышала страшный диагноз: «миелоидный лейкоз». Или по-другому – рак крови.

- В кабинете я еще держалась. Врач объясняла мне, что это за заболевание и какие меры мне нужно предпринять, но если честно, я ее не слушала. Тупо сидела и улыбалась, - рассказывает Марина. – Что происходило со мной дальше, не помню. В каком-то бессознательном состоянии ноги понесли в неизвестном направлении. Я просто шла. Опомнилась только через четыре часа, когда увидела на своем телефоне около тридцати пропущенных звонков от подруги. Она знала о том, что я буду в этот день у врача и переживала. Подруга же и забрала меня из этого места…

Фото: личный архив героя публикации

Дальше был период депрессии. Марина признается, около недели она просто молча лежала в постели и не хотела никого видеть. Главный вопрос, который все это время задавала себе сибирячка: «За что?». В какой-то момент женщина встала и поехала в церковь. А вернувшись оттуда, решила, что готова бороться с болезнью. Главным стимулом стали ее дети, которые на тот момент были еще школьниками.

«Мы не хотим хоронить»

Главная коварность рака крови в том, что этот тип рака поражает не отдельные органы, а сразу весь организм. Лейкозные белые клетки циркулируют по телу человека. У Марины – особый вид лейкемии, для которого не рекомендована пересадка костного мозга. Поэтому вылечить ее навсегда нельзя. Можно лишь пожизненно принимать таргетные препараты, которые будут поддерживать состояние пациента.

- Вообще раньше часто сталкивалась с тем, что когда я говорила о том, что у меня рак крови, многие люди сторонились. Однажды мне пришлось сменить работу, и, на новом месте я сказала руководителю о своем диагнозе, и о том, что мне ежемесячно нужно будет посещать поликлинику, чтобы сдать анализы крови и получать рецепты на жизненно важный препарат. И я готова отработать эти часы, - рассказывает Марина. – Но директор сказал, что нам будет сложно сотрудничать. Я спрашиваю: «Почему? Ведь я нахожусь в ремиссии». Ответ был такой: «Мы не хотим хоронить, похороны сегодня дорого обходятся» …

В целом, как рассказывает Марина, неизлечимый диагноз не накладывает больших ограничений на ее повседневную жизнь. Как и при любой онкологии, ей необходимо беречь себя, остерегаться инфекций, не нервничать, постоянно наблюдаться у врачей и не забывать ежедневно принимать препараты.

- Если пациент хочет жить, то медицина бессильна, - смеется Марина. – На самом деле, онкология изменила мою жизнь. Я стала смотреть на мир другими глазами. Все, чему раньше я придавала значение, оказалось пустым. А главное – это семья, друзья, гармония в душе. У меня поменялось отношение к людям. Мне хочется многим помогать, потому что таким образом, я будто помогаю себе. Возможно, банальная фраза, но это так и есть!

Новые возможности

Удивительно, но диагноз открыл для Марины новые возможности. Одна из них – работа на благо общества.

- Однажды я пришла на прием к врачу, и он предложил принять участие в конференции в Москве, которую проводило Всероссийское общество онкогематологии. И я согласилась. Я поделилась своим опытом, и тем, как живу с болезнью, - рассказывает Марина. – Вернувшись в Иркутск и поговорив с врачом, мы решили, что здесь необходимо создать такое же сообщество…

Теперь иркутянка активно занимается поддержкой онкологических больных. Пациенты сообщества рассказывают о себе и о своих достижениях, обмениваются важной и полезной информацией, оказывают психологическую поддержку друг для друга.

Фото: личный архив героя публикации

- Когда пациент узнает о своем диагнозе, доктор дает ему мой номер телефона. И если он пожелает, он может обратиться ко мне, - рассказывает Марина. – В нашем сообществе около двухсот человек. Многих из них я знаю лет десять! Мы дружим целыми семьями, помогаем изучать свои права, например, на обеспечение лекарствами. И просто поддерживаем друг друга. Я знаю, что чувствует человек, когда только узнает о своем диагнозе. И знаю, как и чем могу ему помочь.

Благодаря общественной деятельности, в жизни иркутянки также появились и путешествия. Марина посетила около десяти стран Европы, а также часто бывает в разных уголках России: Казань, Владивосток, Камчатка, Якутия, Хакасия. По пальцам руки даже и не перечесть!

- Я чувствую свою востребованность и это придает мне сил жить дальше, - признается Марина. – Планы стараюсь не строить. Живу здесь и сейчас. Раньше мечтала вырастить детей и дожить до внуков. Сейчас думаю о том, чтобы увидеть и правнуков.

А всем людям, которые столкнулись с онкологией, Марина желает не сдаваться, верить в себя, верить врачам, а также хороших достижений в борьбе со своим заболеванием.

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