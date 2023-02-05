Сел в поезд и пропал. Третий год ищут сибиряка с татуировкой в виде Инь-Янь в Иркутской области

Романа Кулакова разыскивают с 2020 года. Фото предоставлено СУ СК РФ по Иркутской области

Уехал в командировку и пропал без вести. Уже третий год ничего неизвестно о судьбе пропавшего летом 2020-го года Романа Кулакова. 3 июня мужчина сел в поезд на перроне в Нижнеудинске. Ему нужно было добраться до города Тайшета, где его ждали на работе. До пункта назначения на железнодорожном транспорте сибиряк добрался, но вот дальше его следы теряются.

- На работу Роман Кулаков не явился, - пояснили следователи. – И до настоящего времени его местонахождение не установлено.

После безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело. Им занимается третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области. Они снова просят всмотреться в фотографию мужчины. Возможно, кто-то вспомнит, что видел его в тот день или после. Помочь может даже самая, казалось бы, незначительная деталь.

Следователи еще раз приводят приметы пропавшего Романа Кулакова. Сейчас ему уже 31 год, рост 165-170 сантиметров. На момент пропажи был худощавого телосложения с короткой стрижкой. Тип лица европейский. Волосы у мужчины темно-русые, а глаза зеленые.

- Был одет пропавший в темно-синюю куртку с капюшоном, шапку черного цвета, такого же цвета ботинки и рабочие форменные темно-синие штаны с белыми полосками со светоотражающими элементами внизу, - описывают пропавшего мужчины в СУ СК РФ по Приангарью.

Кстати, есть у пропавшего и особые приметы – это три татуировки. Одна из них над локтем левой руки – это звезды, на левой же руке вытатуирована рыба карп. Есть тату и на левой ноге, на коленке – это знак «Инь-Янь».

Напомним, что в регионе также разыскивают Алексея Парыгина. Он ехал на поезде «Владивосток-Москва». Добраться должен был до станции Зима. Однако, сошел не на той остановке. Как сообщила его родственница, это был перрон на станции «Иркутск пассажирский».

КОНКРЕТНО

Куда, звонить если вы знаете что-либо о местонахождении Романа Кулакова, видели его 3 июня 202-го года или после:

8 (3952) 20-46-54 или 02.

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