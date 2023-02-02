«Вышел не на той станции»: тайну исчезновения мужчины с родинкой на подбородке расследуют в Иркутске

Без вести пропавшего Алексея Парыгина разыскивают в Иркутске Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

В Приангарье полицейские разыскивают без вести пропавшего Алексея Парыгина. Пассажир поезда №1 «Владивосток-Москва» направлялся из Читы в город Зима. Однако, по словам его родственницы, сибиряк по ошибке вышел на станции Иркутск-пассажирский. Обеспокоенная женщина обратилась к правоохранителям, об этом сообщают в пресс-службе ВС ЛУ МВД России на транспорте

- Вечером 21 января около 20:00 по телефону своей тете он сообщил, что опоздал на пригородный электропоезд, следовавший до станции Зима, - рассказали в ведомстве.

Фотография Алексея Парыгина. Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

После этого Алексей Парыгин не выходил на связь с близкими и дома не появился. Жителей областного центра просят помочь в поисках. Среди особых примет мужчины: большая родинка на правой стороне подбородка и отсутствующие шесть передних зубов. В день исчезновения был одет в куртку, шапку с белыми полосками, штаны и ботинки – все черного цвета. При себе у сибиряка была красная спортивная сумка.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

Лиц, что-либо знающих о месте нахождения разыскиваемого, полицейские просят сообщить в ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский по тел.: 8 (3952) 63-44-88, 89501415287

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