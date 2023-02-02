«Подожгли заживо и бросили умирать»: сибирячка ищет очевидцев жуткой расправы над мужем

Близкие Никиты Шестакова разыскивают очевидцев произошедшего. Фото: личный архив Юлии Шестоковой

Этот Новый год для семьи Шестаковых из Иркутска превратился в трагедию. 1 января Юлии позвонили, чтобы сообщить – ее мужа больше нет. Полный сил мужчина работал, помогал близким и строил планы на жизнь, но все разрушил страшный случай…

От одежды почти ничего не осталось

- Вечером 29 декабря муж ушел из дома, чтобы встретиться с другом, - рассказывает в беседе с корреспондентом «КП» - Иркутск» Юлия. – Судя по истории приложения вызова такси, вернулся поздней ночью, около 1:30. Да, с алкоголем он изрядно переборщил, но с кем не бывает? Живем мы на четвертом этаже общежития, Никита уснул на первом, прямо в коридоре.

По словам иркутянки, соседи видели лежащего на полу мужчину, но предпринимать ничего не стали. В это время Юлия уже крепко спала. Разбудил семью громкий стук в дверь. Около четырех часов утра на пороге квартиры Шестаковых стояли медики, полицейские и сам Никита… практически голый, покрытый черной сажей. Вся одежда на нем обгорела, уцелели лишь унты.

- От увиденного я впала в ступор. Фельдшеры пытались увезти мужа в больницу, но в шоковом состоянии, несмотря на страшную боль, он самостоятельно поднялся по лестнице и отказывался от помощи - просил дать лекарство и оставить его дома. Через несколько минут мне все же удалось уговорить его сесть в машину скорой.

«Сын до сих пор пишет отцу СМС-ки»

Позже врачи констатировали у 28-летнего мужчины 70% ожогов тела. Раны были настолько серьезными, что пострадали внутренние органы. И в таком состоянии он еще стоял на ногах! Все из-за шокового состояния… В тяжелом состоянии пациента доставили в реанимацию, где он впал в кому. Юлию с первых часов готовили к худшему.

- Врачи предупредили - шансов у него нет, но я спорила, мол, выкарабкается. Верила до последнего, что Никита вернется домой, и все будет хорошо. В новогоднюю ночь мы молились за него всей семьей…но вечером 1 января сообщили, что он умер.

Смириться с потерей близкие иркутянина не могут до сих пор. На первом месте в жизни мужчины всегда была семья. Для того, чтобы порадовать 11-летнего сына Юлии, которого считал родным, он не отказывался ни от какой работы. В будние дни трудился экспедитором, а в выходные ремонтировал автомобили. Наедине с тяжелой работой не оставлял ни мать, ни сестру, ни знакомых – незадолго до трагедии Никита помог близким заготовить дрова и сделать дома ремонт, а 30-го декабря планировал приехать к маме в гости, чтобы поздравить с Новым годом. Но сбыться этому было не суждено...

- Абсолютно глупая смерть. Таких, как он, нет и никогда не будет, - тихо говорит Юлия Шестакова. - Сын до сих пор тайно отправляет ему на телефон СМС-ки. Очень скучает, но виду не подает - не хочет меня расстраивать.

Подозреваемых нет

Пока подробностей причин смерти 28-летнего Никиты нет. Однако его супруга уверена, мужа облили горючей жидкостью и подожгли намеренно.

- Это подтверждают ожоги. Больше всего у него обгорела именно спина. Скорее всего, он уснул на животе, а обливали его сверху. Может быть, кто-то хотел его таким образом разбудить или проучить.

Подтвердить или опровергнуть эту версию, пока никто не может. Ни в подъезде, ни во дворе не установлены камеры видеонаблюдения, которые могли бы заснять случившееся. Также отсутствуют и свидетели. Соседи услышали крики, когда одежда на иркутянине уже полыхала.

- Я уверена, что это кто-то из жильцов. Кому бы понадобилось посреди ночи заходить в чужое общежитие? К тому же все его вещи, паспорт и кошелек, позже мы нашли на улице, – заключает Юлия.

Как сообщают «КП» в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, по факту смерти сибиряка проводится доследственная проверка.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ СВИДЕТЕЛИ

Юлия Шестакова просит откликнуться свидетелей случившегося в ночь на 30 декабря 2022 года по адресу: город Иркутск, улица Баумана, дом 176, подъезд 4.

Очевидцев просят связаться по телефону: 89501137644 – Юлия.

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