Жителю Бурятии грозит 20 лет колонии за попытку убийства возлюбленной и ее 14-летней дочери

Пьяницу из запертой квартиры доставали сотрудники МЧС Фото: Иван ВИСЛОВ

СК Бурятии закончил расследование дела тирана, который напал на свою сожительницу и ее дочь с ножом. Первыми о произошедшем узнали соседи семьи, проживающей в Улан-Удэ: 48-летняя мать и ее 14-летняя дочка пришли к ним на порог, истекающие кровью от ран. Им срочно вызвали скорую и полицию, потому что напавший сожитель заперся в квартире, чтобы свести счеты с жизнью.

- 6 августа 2022 года днем после очередной семейной ссоры пьяный мужчина схватил кухонный нож, забежал в комнату, где находилась сожительница, в присутствии дочери напал на нее и нанес клинком женщине множество ударов в грудь, живот и по верхним конечностям. Девочка пыталась защитить мать, отталкивала злоумышленника. Тогда он переключился на ребенка и также нанес несовершеннолетней множество ударов ножом по различным частям тела, - рассказали о произошедшем следователи.

Закрытую дверь, за которой скрылся обвиняемый, вскрыли сотрудники МЧС. Пьяницу задержали и доставили в отделение полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство двух лиц, совершенное в связи с выполнением одним из них общественного долга и с особой жестокость". Сегодня, 24 октября, расследование закончили и передали дело в суд.

Судя по уголовному кодексу, за такое преступление мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас ему 57 полных лет, значит, если суд примет решение о максимальном наказании, на свободе он окажется только в глубокой старости.

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