Рвали клыками голову и руки: пенсионерку в Бурятии насмерть загрызли собаки

Место, где псы растерзали пенсионерку. Фото: СУ СКР по Бурятии.

Жуткая история из Бурятии - ночью 23 октября в селе Хойтобэй собаки насмерть загрызли 64-летнюю женщину. Следователи завели уголовное дело.

Как все было? Пенсионерка приехала в гости к пожилой родственнице и ее сыну. Он держал в вольере во дворе их дома трех крупных беспородных собак. Гостью они сразу приняли недружелюбно, лаяли на нее и кидались. Крепко ли закрыт вольер, никто не проверил. И вот, когда женщина ночью вышла зачем-то во двор, псы вырвались из вольера и напали на ее. Кусали за голову, за руки, за ноги - видимо, сибирячка пыталась отбиться от агрессивных собак, но не смогла. Ее растерзанное тело нашли только под утро.

Следователи завели уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

- Проводятся необходимые следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, - рассказали в СУ СК России по Бурятии.

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