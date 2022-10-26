Пьяного жителя Вологодской области не пустили на борт самолета Иркутск-Москва

Пьяного жителя Вологодской области не пустили на борт самолета «Иркутск-Шереметьево» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителю Вологодской области командир самолета, выполнявшего рейс Иркутск-Москва, отказал в перелете. Желавший улететь пассажир был настолько пьян, что экипаж решил не пускать его на борт. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Дебоширил ли 44-летний мужчина? История умалчивает. Но к самолету был вызван наряд полиции, который задержал нетрезвого и доставил в дежурную часть. Как говорится, от греха подальше, а то мало ли чего он может вытворить, когда самолет будет в небе. Ведь случаи бывали всякие. Например, совсем недавно суд в Чите постановил, что 35-летний мужчина выплатит 650 тысяч рублей за дебош в самолете, выполнявшем рейс «Екатеринбург-Чита». Тот нецензурно выражался и лез в драку.

- В отношении же жителя Вологодской области составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», кроме того, мужчина был подвергнут административному задержанию,- отметили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД РФ на транспорте.

Полицейские поделились, что с вологжанином они провели профилактическую беседу о том, почему не стоит появляться в общественных местах под воздействием алкоголя.

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