"Хотел изуродовать, чтобы не досталась никому": сибиряк 20 раз ударил бывшую жену ножом по лицу и телу

Мужчина взял с собой 12 банок пива и решимость закрыть личные вопросы Фото: Иван ВИСЛОВ

20 ударов ножом, житель Краснокаменска действовал наверняка. В сентября 2022 года 38-летний сибиряк пришел в дом к своей бывшей жене, чтобы выяснить вопросы их отношений. В браке они родили ребенка, еще было неизвестно, у кого он останется. К тому же, бывший муж хотел добиться от женщины ответа - были ли она с другим мужчиной. Собираясь на "свидание", он изрядно напился и прихватил с собой еще 12 банок пива.

- Бывшие супруги совместно распивали спиртное. В ходе беседы женщина подтвердила, что у нее уже есть другой мужчина и что совместный ребенок останется проживать с ней. Указанная информация разозлила мужчину. Он повалил женщину на пол, взял нож и, не целясь, нанес не менее 20 ударов по ее телу и лицу. Хотел ее изуродовать, чтобы она не досталась никому из мужчин, - рассказали в пресс-службе Краснокаменского городского суда.

Однако, до смерти доводить свою жену сибиряк не стал. Он только хотел оставить за собой право на эту женщину, поэтому покрыл ее лицо ранами. Обвиняемый позвонил своей матери, рассказал, что произошло. Попросил вызвать скорую. А сам с окровавленным ножом направился в местное отделение полиции с повинной.

Суд принял решение арестовать сибиряка на два месяца, пока будет идти расследование. Он обвиняется по статье "покушение на убийство своей бывшей супруги, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам".

Ранее "КП-Иркутск" писала о жители Бурятии, который с ножом напал на сожительницу и ее 14-летнюю дочь. Им чудом удалось сбежать из квартиры и прийти к соседям за помощью. Их тело покрывали глубокие раны, а нападавший закрылся в квартире, чтобы свести счеты с жизнью.

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