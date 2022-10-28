Чем опасен ретроградный Марс: астролог рассказала, каких дел следует избегать с 30 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Про ретроградный Меркурий мы наслышаны. А что насчет ретроградного Марса? Такое явление тоже есть. И оно наступит совсем скоро. Об особенностях и опасностях этого периода рассказала астролог из Иркутска Татьяна Верховская.

- С 30 октября Марс разворачивается в ретро-движение и до 13 января 2023 года будет пятиться задом, - говорит астролог. - Марс отвечает за инициативу, активность и старт дел. А, значит, в период ретроградности что-то может тормозить в делах, работе, либо будет чаще нападать лень.

По словам Татьяны, Марс отвечает за металл и колюще-режущие предметы, поэтому в этот период не рекомендуется делать косметические процедуры и уколы красоты, операции (кроме запланированных и экстренных) и такие методы лечения, как, например, иглоукалывание.

Кроме того, не стоит в этот период начинать важные дела, устраиваться на работу, открывать или регистрировать бизнес. А еще - покупать технику, автомобили, различные тренажеры, поскольку есть риск поломок или заводского брака.

- Будьте осторожны, Марс повышает риск ссор, конфликтов и травм, - добавляет Татьяна Верховская.

Но ретроградный Марс несет и позитив. Например, это хорошее время, чтобы вернуться к старым делам, закончить то, что давно откладывали, что-то переделать или доработать.

Астролог добавляет, что если вы занимаетесь спортом, то можно увеличивать нагрузку - будет легче добиться хороших результатов. А если вы делали перерыв, то стоит возобновить тренировки.

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