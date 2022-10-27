Бесследно пропал в центре Иркутска. Парня, который не вернулся со свадьбы друзей, родные ищут с помощью астрологов

Фото сделано в день исчезновения. Фото: предоставлено Анастасией Серебровой.

- Где я только ни выставляла ориентировку. Все безрезультатно, - тяжело вздыхает Анастасия Сереброва из Пермского края.

Ее брат, 28-летний Михаил Губачев, пропал в Иркутске вечером 8 октября. Как рассказывает девушка - при очень странных обстоятельствах.

- Отдыхал на свадьбе друзей, в разгар мероприятия решил уйти домой, по пути его подвезла машина, за рулем которой был также приглашенный на свадьбу, - говорит Анастасия. - Доехали до центра города, брат вышел, но пошел не в сторону дома. Был заснят на камерах видеонаблюдения, один, без признаков алкогольного опьянения.

Последний раз его заметили на камерах, когда он шел по улице Советской в сторону аэропорта Иркутска. С того момента - ни единой зацепки. Ни в поисковых группах, ни через официальные ведомства. Анастасия говорит, что и в полицию обращалась, и в военкоматы рассылала ориентировку. Пытались даже отследить его банковскую карту, но никто с 8 октября ей не пользовался.

Отчаявшись, сестра обратилась к астрологам. Задала самый страшный, самый волнительный и самый главный вопрос: «Жив или мертв?»

Версий, куда он пропал, у астрологов много. Кто-то уверен, что у парня (он не женат) - тайные отношения, кто-то советует искать в больницах, ведь мало ли что могло произойти - вдруг попал в ДТП или ввязался в уличную драку, и теперь ничего не помнит...

- Будем ждать и искать, - Анастасия старается не опускать руки.

А теперь приметы пропавшего. Рост 186 см, худощавый, темные волосы, карие глаза. Был одет в коричневую куртку, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы и черные кроссовки.

ВАЖНО

Если вы знаете, где может находиться Михаил Губачев, звоните на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» Иркутской области: 8-800-700-54-52.

Или обращайтесь в редакцию «Комсомольской правды» в Иркутске:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

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