Обзывали толстухой, а теперь кусают локти. Женщина сбросила почти 30 килограммов и кардинально поменяла жизнь

Эльмира Бакирова страдает от лишних килограммов с раннего детства. Фото: личный архив героини публикации

Из страдающей от насмешек дурнушки в привлекательную бизнесвумен. Думаете, это сюжет голливудского фильма? А вот Эльмире Бакировой из Казани удалось воплотить сказку в реальность. В свои 35 лет она выглядит моложе, чем в 20, а старые знакомые перестали узнавать женщину на улице. О том, как оставить в прошлом почти 30 килограммов лишнего веса и прежние комплексы Эльмира поделилась с «КП» - Иркутск».

Вместо девичьих платьев – мужские костюмы

- Полнеть я начала еще в школе и в третьем классе уже заметно отличалась от своих сверстников, - вспоминает, как страшный сон собеседница «КП» - Иркутск». – Родители не раз делали замечания по этому поводу, но я будто отказывалась их воспринимать. Но самый сильный стресс наступал каждый раз, когда приходило время покупать одежду. Найти что-то моего размера было нереально – все слишком мало. Поэтому на физкультуру вместо девичьих спортивных костюмов носила… мужские.

Маленькую девочку в школе постоянно сопровождали насмешки. Фото: личный архив героини публикации

Не замечать невозможно было и издевки ребят из параллельных классов. Обидные прозвища и шутки по поводу внешности были самым безобидным, чего ожидала девочка на перемене. Проходя мимо, мальчишки толкали или ударяли Эльмиру. Кроме того, из-за насмешек была навсегда забыта ее детская мечта - выступления на сцене.

- До сих пор помню, как на столе учительницы лежала тетрадь с записанными диагнозами учеников. Напротив своей фамилии я прочитала слово «ожирение».

Диеты на яблоках и кефире

В подростковом возрасте девушка начала предпринимать первые попытки к похудению – записалась на танцы, чтобы больше двигаться и вычитала в журнале новомодные диеты. Но ни то, ни другое увы долго не продолжалось.

В 22 года девушка весила 80 кг при росте 157 см. Фото: личный архив героини публикации

- Переехав в Казань из поселка Шемордан, где жила моя семья, я продолжила толстеть. Менталитет в городе другой – никто тебе не скажет обидных слов о внешности. Так и расслабилась. В 22 года весы подо мной показали максимальные 80 килограммов. И это при росте 157 сантиметров!

Эльмира в день своего выпускного и сейчас. Фото: личный архив героини публикации

Мысль о похудении Эльмиру не покидала ни на минуту. Не зная, как добиться идеальной фигуры, студентка нашла в соцсетях группу единомышленниц, где они делились своими экстремальными диетами.

- Было время, когда мое меню состояло только из кефира и яблок. Также в ход пошли мочегонные препараты и слабительное. Позже развилась булимия, и каждый прием пищи сопровождался рвотой. Признаюсь честно, все это помогло сбросить лишние кило, но какой ценой? При весе в 47 кг я все время чувствовала себя разбитой. Организм был в шоке от подобных издевательств над ним.

Старые знакомые перестали узнавать Эльмиру на улице. Фото: личный архив героини публикации

Каждый день – минимум час в спортзале

Лишь в 2015 году девушка решила заниматься спортом. Поначалу для бега выделялось по 10 минут в день. Теперь каждое утро Эльмира преодолевает на беговой дорожке по 6 километров и минимум час проводит в спортзале. При этом количество силовых тренировок достигает 4-5 в неделю.

- Все мои ошибки были последствием банального незнания. Осенью прошлого года я наткнулась в соцсетях на аккаунт опытного тренера, который помог мне рассчитать нагрузки и составить сбалансированное меню с необходимым количеством калорий, белков, жиров и углеводов.

Многие до сих пор не признают в стройной красавице-брюнетке с весом в 52 кило бывшую толстушку-одноклассницу. За несколько лет работы над своей фигурой, Эльмира Бакирова также смогла построить успешный бизнес. Женщина руководит собственной клининговой службой. Теперь она мечтает найти достойного мужчину и создать с ним семью.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как правильно сбросить лишнее?

Светлана Елисеева, врач-эндокринолог, диетолог-нутрициолог:

- Не нужно жестко ограничивать себя в привычной еде с первого дня. Иначе срывы неизбежны. Отказывайтесь от сладкого, мучного и жирного постепенно, меняя соусы и добавки на натуральные приправы.

- Используйте принцип Гарвардской тарелки. То есть половину плоской тарелки в диаметре 26-28 см должны занимать овощи и зелень, полные клетчатки. Четверть отводим белкам: мясо, морепродукты, яйца, молочные продукты и т.д. И еще четверть – углеводам: макароны из твердых сортов пшеницы и каши (за исключением белого риса и манки).

- Соблюдайте водный баланс. На килограмм нормального веса выпивайте 35-40 мл воды. Рассчитать нормальный вес без помощи специалиста очень сложно, поэтому можно брать за основу показатели до появления лишних кг.

- И главное не ждите быстрых результатов. Экспресс-похудение – это всегда стресс для организма. Он обязательно постарается восполнить потерянное. Лучше сбрасывать медленно, но верно. Норма: 2-3 килограмма в месяц. Однако люди с весом больше 90 килограммов потеряют вес быстрее остальных, так как избавятся от лишней жидкости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прощайте, муж и 20 лишних килограммов!»: сибирячка похудела назло супругу-изменщику и круто повернула жизнь. Сибирячка поделилась историей взаимопонимания со своим телом. (подробности)

123-килограммовый сибиряк за три месяца изменился до неузнаваемости ради любимой. Жизнь 38-летнего Романа Попова из Улан-Удэ кардинально изменилась после одной встречи. (подробности)

«Хочу, чтобы дочь мной гордилась!». Сибирячка рассказала, как похудела на 30 кг без изнуряющих диет и тренировок в спортзале. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08