«Хочу, чтобы дочь мной гордилась!». Сибирячка рассказала, как похудела на 30 кг без изнуряющих диет и тренировок в спортзале

Набирать лишний вес Анна Канарик начала еще в 13 лет. Фото: личный архив героини публикации

- Набирать вес я начала в 13 лет, когда бросила профессионально заниматься бальными танцами, - начинает свою историю иркутянка Анна Канарик. – Так часто происходит. Питаешься в том же количестве, а энергии тратишь уже куда меньше. В итоге превратилась в довольно полную девушку…

Однако проблемы с фигурой не помешали Анне встретить любимого человека и выйти замуж. Когда девушке исполнилось 22 года, она впервые стала мамой. Первые месяцы после рождения ребенка Анна полностью посвящала маленькой дочке. Но когда у ребенка наладился режим кормления и сна, сибирячка обратила внимание и на себя.

Больше всего Анне хотелось, чтобы ее дочь гордилась мамой. Фото: личный архив героини публикации

- Меня начало расстраивать отражение в зеркале, - признается Анна. – Я заметила, что превратилась во взрослую, неухоженную тетеньку! На тот момент мой вес составлял 90 килограммов при росте 165 сантиметров. Я часто вспоминала то время, когда еще была подростком: спортивная, выносливая, худенькая. Но больше всего мне хотелось, чтобы моя дочь гордилась мной. Чтобы я была для нее примером женственности, красоты и грациозности…

Десять лет назад вес Анны составлял 90 килограммов при росте 165 сантиметров. Фото: личный архив героини публикации

Анна поставила для себя цель – во что бы то ни стало, нужно сбросить лишний вес! Сибирячка купила абонемент в тренажерный зал и начала активно худеть.

Долгий путь к заветной цели

- Нашла в интернете информацию про какие-то диеты, принципы голодания, детоксы. Исключила из своего рациона целый ряд продуктов, например, мясо, масла. Думала, что это все вредное и жирное. Но это все было неправильно! Вдобавок практически каждый день изнуряла себя жесткими тренировками в зале - вспоминает Анна. – Я теряла вес. Уходило примерно по 5-7 килограммов. Но спустя время срывалась и они все равно возвращались обратно. На это у меня ушло примерно два года. В результате у меня нарушился гормональный фон, пропал цикл…

Анна обратилась за помощью к врачам, но по всем анализам и результатам обследований сибирячка была полностью здоровой. Так получилось, что Анна сама пришла себе на помощь. На тот момент она уже заинтересовалась принципами правильного питания. Первым делом, она исключила из своего режима жесткие тренировки в зале, заменив их домашними упражнениями, а также научилась считать калории.

Сибирячка купила абонемент в тренажерный зал и начала активно худеть. Фото: личный архив героини публикации

- Занималась просто по роликам из YouTube. Выполняла упражнения, которые нравились больше всего. Затем начала изучать информацию и поняла из чего строится тренировочный процесс. Начала расписывать план занятий. Они были не изнуряющими, а, наоборот, приносили удовольствие! Параллельно с этим выстроила режим правильного питания и начала осознавать, что я теряю вес, но при этом чувствую себя бодрой, сытой и здоровой! А через полгода вернулся и цикл.

Анна признается, что сложнее всего было исключить из своего рациона сладкое. Иркутянка не прочь побаловать себя вкусными десертами. Однако пирожные и шоколад с легкостью сменились ПП-батончиками и протеиновым печеньем. Лишний вес начал буквально таять на глазах, а вместе с ними ушел бесформенный живот, руки и бедра уменьшились в размерах. Сейчас сибирячка весит всего 57 килограммов. А на место бесформенных толстовок и платьев в шкафу появилась одежда обтягивающего кроя.

Анна признается, что сложнее всего было исключить из своего рациона сладкое. Фото: из личного архива героини публикации

- Я всегда мечтала носить брюки и джинсы. Но из-за своих объемов я не могла надеть что-то обтягивающее, - рассказывает Анна. – Это было некрасиво, неудобно, все врезалось и только указывало на недостатки фигуры. А сейчас я получаю такое удовольствие, когда надеваю их. И это смотрится красиво!

Своим примером зарядила знакомых

Анна признается, благодаря похудению она обрела не только фигуру своей мечты, но и новую работу. Раньше сибирячка трудилась вместе со своим мужем. У супругов собственный бизнес в сфере ландшафтного дизайна. Но после того как женщине удалось похудеть на 30 килограммов, она стала помогать избавляться от лишнего веса и другим.

На место бесформенных толстовок и платьев в шкафу появилась одежда обтягивающего кроя. Фото: из личного архива героини публикации

- Одна из подруг, вдохновляясь моим результатом, сказала, что, если бы я вела тренировки, она бы стала моим клиентом. Я думала над ее словами некоторое время, я потом вдруг поняла, что я этого хочу, - рассказывает Анна. – Так и получилось! На мои первые занятия пришли мои близкие люди, которые знали какой путь я прошла и понимали, что я могу им помочь!

Своим примером Анна зарядила и знакомых. Фото: из личного архива героини публикации

Теперь Анна квалифицированный диетолог и фитнес-тренер. В будущем она мечтает создать собственную спортивную студию, клиентки которой будут не только посещать тренировки, но и получать информацию о подборе питания и принципах похудения. В реализации идей Анну полностью поддерживает ее муж.

В реализации идей Анну полностью поддерживает ее муж. Фото: из личного архива героини публикации

- Супруг, глядя на меня, тоже начал меняться. Теперь вся наша семья ведет правильный образ жизни и занимается спортом. Дочь говорит мне, что я самая классная, - смеется Анна. – А вообще жизнь после похудения поменялась кардинально. В первую очередь, появилась энергия и настроение. Я стала по-другому смотреть на мир и поняла, что могу добиться абсолютно любой цели. Было бы желание!

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