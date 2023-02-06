Снова молодая мама: сибирячка, у которой уже есть два внука, родила девятого ребенка

Елена познакомилась с супругом, Игорем Вишняковым, в далеком 1998 году в селе Хадакта Забайкальского края. Фото: Елена Вишнякова.

- В детстве у меня была лучшая подруга, у них в семье было восемь детей, - вспоминая, рассказывает Елена Вишнякова. - Я обожала после школы заглядывать к ней в гости. Как ни придешь, шумно и весело. Думала, как было бы здорово иметь такую же большую семью, где каждый поддерживает и помогает друг другу. Сейчас я самая богатая мама и бабушка в селе. Девять детей и скоро родится третий внук!

Елена познакомилась с супругом, Игорем Вишняковым, в далеком 1998 году в селе Хадакта Забайкальского края. Парень приехал в гости к другу, ему тогда было 20 лет. Там жила юная Лена. Познакомились в компании друзей. Озорная девочка сразу понравилась Игорю.

Старшие дети всегда готовы помочь маме по хозяйству, приглядеть за младшими. Фото: Алексей Вишняков.

- Я тогда удивилась, что он вообще на меня внимание обратил, - с улыбкой рассказывает Елена. - Начали дружить. Игорь красиво ухаживал. Красивые слова говорил, записки передавал, тайные встречи по вечерам назначал. Полюбили мы друг друга почти сразу. С тех пор мы уже 25 вместе живем душа в душу.

Поженились официально только через восемь лет. На тот момент у них уже родился третий ребенок. Самая старшая дочь Эльвира появилась на свет у пары еще в 2000 году, а младший сын Мирон в конце декабря 2022 года. Сейчас Вишняковы воспитывают семерых детей, двое старших давно создали свои семьи. Елена и Игорь дважды стали бабушкой и дедушкой. А через два месяца станут уже в третий раз – старшая дочь Эльвира находится на 7 месяце беременности. Но, несмотря на это, Елена в 41 год снова стала молодой мамой.

Многодетная мама говорит, что большая семья больших хлопот не доставляет. Фото: Светлана Вишнякова.

- Сначала я испугалась, когда тест показал две полоски. Подумала: «Что же люди скажут, я ведь уже бабушка!». Но старшие дети сказали, что главное это наша семья. Да и возраст не стал помехой – беременность и роды прошли замечательно. Муж никогда не был против такого большого количества детей. Он рос в детском доме, а потом в школе-интернате. Он, как никто другой, знает цену семье. Каждый ребенок желанный.

Поженились официально только через восемь лет. Фото: Елена Вишнякова.

Многодетная мама говорит, что большая семья больших хлопот не доставляет. Старшие дети всегда готовы помочь маме по хозяйству, приглядеть за младшими. А ей это необходимо – малышу Мирону всего чуть больше месяца. Малыш, конечно, занимает большую часть времени молодой мамы.

Самая старшая дочь Эльвира появилась на свет у пары еще в 2000 году, а младший сын Мирон в конце декабря 2022 года. Фото: Светлана Вишнякова.

- Будни в нашей семье редко проходят по плану! - смеясь, рассказывает Елена. – Подъем в 7.00. Но мое утро может начаться и в 4.00. Режим зависит только о Мирона. Средние дочки, которым 16 и 14 лет , выручают. Они готовят завтрак, пока собираю остальных в школу и детский сад, смотрю за Мироном. Потом я развожу всех на учебу. В это время муж сидит с двумя младшими детьми дома. С готовкой для большой семьи трудностей нет. Любимое блюдо большинства – борщ, щи и котлеты с пюре. Готовить приходится несколько раз в день, но девчонки помогают. Они же нас и по выходным вкусняшками балуют – могут накормить пиццей или роллами.

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