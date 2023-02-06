«Увидев издали, не узнала». Сибирячка поехала волонтером на СВО, чтобы встретиться с мобилизованным мужем

Мужа Анны мобилизовали в сентябре 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мужа 40-летней Анны (имя изменено – прим. Редакции) из Бурятии мобилизовали в сентябре 2022 года. Он – бывший военнослужащий, вышел на пенсию спустя два месяца после начала спецоперации на Украине. Опыт за плечами большой. Получив повестку, мужчина отправился отдавать свой воинский долг. Не оставаться в стороне от событий решила и Анна.

- С самого начала спецоперации я думала о том, что хочу помогать нашим бойцам, - признается Анна. – Но супруг был против, чтобы я ехала туда волонтером. Переживал. Однако после того как началась мобилизация и он уехал, я точно решила, что должна быть там. Я хочу помогать нашим мужчинам! Но как это сделать? К кому обращаться?

Неожиданно из СМИ, Анна узнала, что одна из ее землячек, повар школьной столовой, отправилась в Крым готовить горячие обеды для бойцов. Об этом писала и «КП» - Иркутск». Анна связалась с журналистами, и они помогли ей выйти на волонтеров из молодежного центра Бурятии. Женщина оставила заявку на вступление в ряды добровольцев и вот, раздался долгожданный звонок.

Первый раз в Крым Анна отправилась в декабре на две недели. Женщина по профессии парикмахер, поэтому первое время, находясь в палаточном лагере у границы, делала стрижки бойцам. А позже присоединилась к другим волонтерам: начала помогать готовить обеды и ужины, разбирала посылки с гуманитарной помощью, встречала и провожала военнослужащим. Одним словом, пыталась создать условия, в которых участники спецоперации могли бы хотя бы немного отдохнуть и восстановить силы. Женщина признается, работать там сложно.

- Волонтеры проводят на ногах по 18-20 часов. Но про усталость мгновенно забываешь, когда видишь благодарные глаза бойцов. В этот момент хочешь отдавать себя еще больше, - признается Анна. - Через две недели я вернулась домой, но со временем поняла, что в Бурятии сейчас пока ничего не держит. Сын взрослый, а муж все еще на службе. Да и после того, как ты увидел это все своими глазами, уже не можешь поступить по-другому. Я решила поехать в Крым волонтером во второй раз…

Анна признается, все это время она надеялась встретиться там с мужем. Однако понимала, это произойдет едва ли. Но неожиданно любимый сообщил радостную весть - командование отправляет как раз туда, где обосновались волонтеры, и у них будет возможность увидеться!

- Заметив супруга издали, я его даже сначала не узнала, - рассказывает Анна. – Но потом пригляделась к походке, и поняла, что это он! В тот момент я варила суп. Тут же все бросила и побежала к нему навстречу. Конечно, он отругал меня за то, что я все-таки поехала работать волонтером. Но был рад меня увидеть. А мне сразу на душе стало спокойнее от того, что я смогла увидеть его живым и здоровым. Все спрашивал о том, как дела дома.

Супруги пробыли вместе целых два дня. А потом боец снова вернулся к обязанностям.

- На самом деле, очень много женщин приезжают волонтерами. Матери, жены, невесты. Они самостоятельно снимают здесь квартиры и ждут любой возможности хоть на мгновение увидеть своих мужчин. И у многих это получается, - рассказывает Анна. – Ну и, конечно, все мы ждем и молимся о том, чтобы все мужчины скорее вернулись домой к родным, которые их любят и ждут.

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