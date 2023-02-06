Сгорела заживо, пока мать пила у соседей. Дело о гибели 4-месячной девочки в Бурятии взял на контроль глава СК Бастрыкин

В момент пожара дети находились в доме одни. Фото: СУ СК Республики Бурятии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту гибели четырехмесячной девочки на пожаре в Бурятии.

Как ранее сообщала «КП» - Иркутск, очередная страшная трагедия произошла в селе Тарбагай 4 февраля. Здесь, в одном из частных домов, жила мать с пятью маленькими детьми. Как удалось выяснить следователям, хозяйка ушла в гости к соседям, чтобы вместе выпить. Двоих детей женщина отвела к знакомым, а троих, в том числе и младенца, оставила дома одних. В это время внутри топилась печь.

- Через некоторое время одному из ребятишек стало жарко. Мальчик решил потушить огонь в печи и взял из холодильника бутылку с водой. Ребенок думал, что в емкости находится вода и плеснул жидкость в топку, - рассказали в СУ СК Республики Бурятия.

В бутылке оказался бензин. В считанные секунды пламя вырвалось из печи и дом вспыхнул. Ребятишки постарше выбежали на улицу. А малышка так и осталась лежать в детской кроватке, внутри горящего здания…

Сотрудники СК завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Известно, что оставшиеся четверо детей изъяты из семьи и отправлены в социально-реабилитационный центр.

К слову, с начала этого года на территории Иркутской области произошло уже несколько страшных пожаров, в результате которых погибли дети. В конце января огонь вспыхнул в одном из домов Слюдянки. Погибли три девочки и мужчина, который пытался их спасти. Установлено, что дети находились без присмотра. А на прошлой неделе огонь унес жизни двух мальчиков из деревни Грановщина Иркутского района. Им было 10 и 13 лет. Как сообщала уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, в момент пожара мама находилась в гостях, а папа на вахте.

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