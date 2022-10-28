Из воинской части - в ЗАГС: Иркутянка преодолела тысячу километров, чтобы выйти замуж за мобилизованного

Расстояние для влюбленных не стало помехой. Фото: пресс-служба Правительства Забайкальского края

Кристина и Александр – теперь уже оба Фарыкины, родом из поселка Карымское Забайкальского края. Познакомилась пара, как в романтическом кино, – на катке. Девушка не удержалась на коньках и буквально упала в руки будущего возлюбленного. Так все и началось.

Через год Кристина окончила школу и подала документы на поступление в один из колледжей Иркутска. Александр решил последовать за ней. Устроился на работу водителем в одну из торговых сетей. Вместе они уже почти четыре года.

- В прошлом ноябре я узнала, что у нас будет ребенок, - рассказывает Кристина. - Мы планировали устроить свадьбу, но решили подождать до июля. Потому что я, как и многие девочки, мечтала о красивом торжестве. Чтобы было теплое время года, чтобы я была в белом платье. Но потом я начала готовиться к появлению малыша и летом свадьба не состоялась. А по итогу за нас все решила судьба…

После регистрации Кристина отправилась домой, к сынишке Артему, а Александр продолжил обучение в воинской части. Фото: из личного архива героини публикации

В середине сентября Александр взял отпуск на работе, чтобы на время уехать домой, в Карымское. Нужно было помочь родным выкопать картошку, да и в целом накопилось много дел по хозяйству. Кристина осталась дома с двухмесячным ребенком. Александр уже собирался возвращаться обратно, но планы мужчины нарушило объявление о начале частичной мобилизации.

- Мы сразу поняли, что его призовут. Сашка – военный водитель. Это одна из самых востребованных категорий, - рассказывает Кристина. – Так и получилось. Повестка пришла по адресу его прописки буквально через два дня. Сразу из Карымского его отправили в читинскую воинскую часть. А я даже проводить его не смогла!

Перед тем, как отправиться в зону проведения спецоперации, пара решила узаконить отношения. Но как это сделать? Между ними тысяча километров. Будущие супруги обратились за помощью в регистрации брака к губернатору Забайкальского края Александру Осипову. Изначально планировали, что жених вернется на время в Иркутск и их распишут в местном ЗАГСЕ. Но не получилось. Тогда Кристина тут же купила билет на самолет и отправилась к любимому.

- У нас на заключение брака были буквально сутки. Сына я оставила с мамой Саши. Она живет тоже здесь, в Иркутске. Мы встретились в воинской части и оттуда поехали в ЗАГС, - вспоминает Кристина. – На регистрации была моя бабушка и тетя Саши. Приехал и сам губернатор, чтобы лично поздравить. От себя лично подарил нам обручальные кольца. Мы не ожидали такого, конечно. Вообще планировали расписаться без колец, купить их позже. У меня ведь совсем не было времени, торопилась. Да и не знала, какой размер подойдет жениху. А Александр Михайлович сказал, что так нельзя и после регистрации мы отправились в ювелирный магазин.

Кристина купила билет на самолет и отправилась к любимому. Фото: из личного архива героини публикации

Торжество завершилось тихим семейным вечером в ресторане. А наутро супругам предстояла разлука.... Кристина отправилась домой, к сынишке Артему, а Александр продолжил обучение в воинской части. Уже совсем скоро будет отправлен в зону проведения СВО.

- Уверена, Саша вернется к нам с сыном! – заключает Кристина. – И мы устроим красивую свадьбу с белым платьем и толпой гостей, как мы мечтали!

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