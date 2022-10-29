Причина падения самолета в Иркутске: летчики потеряли сознание во время полета.

Установлено, что экипаж потерпевшего крушение 23 октября в Иркутске СУ-30 перестал выходить на связь, потому что летчики-испытатели были без сознания. Раньше эксперты называли это наиболее вероятной версией того, почему произошла катастрофа. Сегодня это подтвердили следователи. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ СК на транспорте СК России. Расследование уголовного дела продолжается. Неуправляемый истребитель из-за потери сознания пилотами - это и есть причина падения самолета в Иркутске 23 октября 2022 года. Другой вопрос - почему это произошло.

Причина падения самолета в Иркутске 23 октября 2022 года

- В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над управлением самолетом, - отмечают в следствии.

Расследование напрямую коснулось Иркутского авиазавода - эксперты проверяют, какие нарушения могли быть допущены при работах по подготовке системы кислородного оборудования СУ-30.

Эта причина падения самолета в Иркутске 23 октября 2022 года как возможная называлась авиаэкспертами сразу. Хотя, конечно, следствие должно дать ответ на вопрос, почему это случилось.

Напомним, трагедия произошла в 18. 30 по иркутскому времени. Су-30 проходил проверку перед отправкой в ВВС, на борту было два опытнейших летчика испытателя. Он рухнул вниз во время полета на жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино. По счастливой случайности упал не на стоящую рядом пятиэтажку, а на двухэтажный дом, в части которого не было жильцов. А из второй половины здания люди успели выбежать. Сами летчики погибли.

Уголовное дело расследуется по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

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