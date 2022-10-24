Разбираемся в версиях падения Су -30 в Иркутске вместе с экспертами.

Вечером 23 октября в Иркутске рухнул военный истребитель СУ-30. Самолет проходил приемку перед отправкой заказчикам в ВВС и проверка шла "по полному кругу", а проводили ее опытные летчики - истребители. Они погибли, им не удалось катапультироваться. Но сейчас эту катастрофу уже называют "иркутским чудом". Потому что повезло - и истребитель рухнул не на городскую многоэтажку, которых много вокруг, а на двухэтажный жилой дом. Повезло дважды - именно на ту его половину, где в этот момент никого не было. А соседям из второй половины дома удалось выскочить из горящего здания. И, возможно, повезло трижды - по одной из версий причин трагедии, к тому времени самолет уже около получаса был неуправляем, а пилоты, вероятно, без сознания. О возможности такого развития событий, в частности, сообщают РИА Новости Истребитель, по одной из версий, летел на автопилоте и мог упасть в любом месте - на детскую площадку, на пятиэтажки, на больницу. Но упал именно там, где упал - выработав топливо. Могли ли такое произойти? Каковы могут быть причины падения самолета в Иркутске 23 октября 2022 года? В нюансах произошедшего irk.kp.ru разбирается вместе с экспертами - военным летчиком-инструктором Андреем Красноперовым и Заслуженным летчиком-испытателем СССР Виктором Заболотским.

Причины падения самолета в Иркутске 23 октября 2022 года: версии

Мог ли лететь неуправляемый самолет?

- Официальная хроника трагедии. "17. 50 - с СУ-30, проходящим летные испытания, потеряна связь. 18.20 - истребитель рухнул на двухэтажный дом в иркутском районе Ново-Ленино". Получается, все это время истребитель летел, но был уже неуправляем. Такое возможно?

- Андрей Красноперов. Да. На всех современных самолетах есть автопилот. А Су-30СМ это самолет экстра-класса, в котором исключительно крутая электронная начинка. В нем есть абсолютно все, что встречается в современной авиации. Взлетают и садятся пилоты всегда самостоятельно. Но, набирая определенную высоту, включают автопилот. И, если что-то впоследствии произошло с пилотами, самолет будет лететь до тех пор, пока не выработает топливо. А потом рухнет.

- Виктор Заболотский. Такая машина делает около трех полетов во время сдачи с проверкой всех систем. Всего вероятнее, они поднимались вверх, маски были подогнаны, как положено. Бывает, что воздух подается с притоком кабинного, а бывает - чистый кислород. Чистый кислород, подчеркну, применяется на большой высоте. И вот во втором случае очень важен состав баллона с кислородом, чтобы не было примеси других газов и не допустить отравления, в результате которого люди могут потерять сознание. Это, конечно, только одна из возможных версий и ответить на этот вопрос должно ответить следствие, но сделать это очень тяжело.

Известен случай, например, в США, когда небольшой самолет пролетел от одного побережья до другого. Потом, не получив никакой дополнительной команды (экипаж и пассажиры, 9 человек, погибли от разгерметизации), повернул и пошел в обратном направлении, пока не рухнул. И они уснули от недостатка кислорода. К нему также, как, вероятно, и в Иркутске, подлетал другой экипаж, чтобы понять, что случилось...

- А можно ли как-то управлять таким самолетом с земли? Неужели просто ждать, когда "Летучий голландец" упадет?

- Виктор Заболотский. Внешнее управление, конечно, существует. Вот только подключать радиоуправление необходимо заранее. А таких ситуаций не предусмотришь. Поэтому да. На земле, возможно, просто следили за истребителем по радарам и готовились к падению СУ-30.

Что могло произойти с летчиками и самолетом

- Андрей Красноперов. У меня, по сути, одна версия. Если ситуация развивается таким образом, что летчики никак не реагируют на сигналы с земли, стало быть, они без сознания или уже погибли. Это возможно при проблемах с кислородом - пилоты надевают маски перед вылетом и больше о них не вспоминают. Потом поднимаются на ручном управлении, выполняя задание, на высоту около 4 тысяч метров, включают автопилот. Эта высота критическая для человека - без поступления кислорода он сначала незаметно для себя засыпает из-за гипоксии, а потом задыхается. В пользу этой версии говорит и то, что пилоты отключились оба . А уж почему это произошло - был ли дефект в масках, или вся проблема в наполнении баллонов газом, ответит следствие.

- Виктор Заболотский. Кроме этой версии с масками, а она наиболее вероятна, есть еще один вариант с таким же финалом. Разгерметизация кабины. Это мог быть и дефект самой техники и ошибка пилотов. Допустим, кабина не загерметизировалась автоматически, а они не проверили и не сделали этого вручную. Возможно? И это возможно. Если они шли на автопилоте, не сконцентрировавшись, делали что-то с оборудованием. Потом потихонечку один уснул, следом - другой отключился. С нами тоже такое было однажды - на бомбардировщике я летел вторым пилотом и мы заснули. Очнулся я только над Москвой. Просто повезло!

Почему летчики не подали сигнал SOS

- Андрей Красноперов. - А как летчики могли сообщить о ЧП? Представьте себе, самолет набирает высоту, пилоты в кабине, они уверены, что все нормально. И тут вдруг, на высоте им начинает не хватать воздуха и они теряют сознание. Все! Никаких промежуточных "секунд" на этот случай мозг человека не предусматривает.

ОФИЦИАЛЬНО

Отказ авиационной техники и ошибка пилотирования

СК: " В настоящее время проводится дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, заправленного в самолет, унифицированная газоразрядная станция с медицинским кислородом, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка летно-технической документации на воздушное судно, допрошены руководство и сотрудники авиапредприятия, признаны потерпевшими и допрошены собственники разрушенного частного дома, проводятся иные следственные и процессуальные действия.

Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования".

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