Грипп в Иркутске 2022-2023: прививки, профилактика, когда придет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как будет развиваться грипп в Иркутске 2022-2023? Прогнозируют ли специалисты увеличения числа случаев заболевания по сравнению с прошлым годом? И как защитить себя от коварного вируса, узнали у наших медиков.

Грипп в Иркутске 2022-2023: когда придет

Грипп в Иркутске 2022-2023 заявит о себе ближе к концу ноября, уверены специалисты. По сравнению с прошлым годом, это будет чуть позже. В 2021-ом первые случаи заболевания случились в начале последнего осеннего месяца. Кстати, бывало, что циркуляция опасного вируса в регионе регистрировалась и в октябре. По данным прошлых лет, пик заболеваемости приходился в Приангарье обычно на январь, февраль, захватывал и март. На сегодняшний день в России уже есть несколько случаев заболевания гриппом.

- Будут превалировать те же штаммы, что и в прошлом году - две разновидности вирусов гриппа А и одна гриппа B, - поделились в КП-Иркутск замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Ирина Чумаченко.

По данным главного врача Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимира Хабудаева, подъем заболеваемости в 2022 году придется на конец ноября - начало декабря.

Симптомы гриппа. Памятка с сайта Роспотребнадзора Иркутской области

Грипп в Иркутске 2022-2023: когда ставить прививки

Пока грипп в Иркутске еще не начал свирепствовать медики рекомендуют поставить от него прививки. Вакцинация против гриппа стартовала в регионе еще в августе и на данный момент она продолжается. Успеть получить иммунитет еще можно.

Всего в Иркутскую область пока поступило более миллиона доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Поставили «уколы здоровья» в Приангарье уже больше 500 000 человек. Это 21.5% от планируемого числа, предполагается вакцинировать 60% жителей региона.

Первыми прививки ставят школьникам, студентам, врачам и медсестрам, педагогам, соцработникам, беременным, людям с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.

- Прививку можно поставить бесплатно в поликлинике по месту жительства, - говорят специалисты. - По нашим данным, в прошлом году всего пять человек из тех, кто привился, заболели.

С прививкой все же стоит поспешить, так как на получение иммунитета необходимо две недели после вакцинации.

Грипп в Иркутске 2022-2023: профилактика

Профилактика, конечно, включает в себя вакцинацию, а также соблюдение здорового образа жизни. Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют высыпаться, правильно питаться, заниматься спортом. Тогда вашему организму будет проще сопротивляться вирусам. И, конечно, не забывайте об элементарных правилах гигиены – мойте руки чаще, пользуйтесь антисептиками, старайтесь не находится рядом с признаками заболеваний.

И сами при первых же признаках простуды не появляйтесь в местах большого скопления людей, а обращайтесь за помощью к врачам. Только медки могут поставить правильный диагноз и назначить корректное лечение.

Как уберечь себя в сезон заболеваемости. Памятка с сайта Роспотребнадзора Иркутской области

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