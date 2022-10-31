БЦПТ: чтобы справиться с зависимостью самому, нужно помогать другим

Сергей Солдатов, председатель совета учредителей и бессменный руководитель БЦПТ Сергей Солдатов.

Они собираются группами несколько раз в неделю, делятся проблемами/достижениями, поддерживают друг друга, понимают и главное, справляются с общей бедой – зависимостью. Про общества анонимных алкоголиков (АА) не слышал разве что глухой. Но это понятие в России, по-прежнему ассоциируется больше с западным миром, чем с «помощью по соседству». Наши, русские люди, в основном, в силу национального характера, менталитета и стереотипов, о проблемах зависимости говорить стесняются. Да что там говорить, признать саму проблему трудно. Между тем, в Иркутской области, вот уже более 12 лет существует центр поддержки трезвости, где людям реально помогают справляться с подобного рода проблемами. Речь не только об алкогольной зависимости, но и о наркомании, игромании, депрессии, переедании, сексоголизме, финансовых проблемах и др. Большое внимание уделяется и проблемам людей, о которых вообще мало кто задумывается. Это, так называемые, созависимые – родственники алкоголиков/наркоманов, взрослые дети родителей с зависимостями, чья жизнь сильно осложнена разрушительными детскими травмами.

Семинар для социальных работников.

- Зависимостей и форм не совсем адекватного поведения много. Мы стараемся помогать всем. И хоть, основной сегмент в нашей работе, это алко - и наркозависимые, алгоритм работы по 12-ти шаговой программе по сути один, - рассказывает Сергей Солдатов, председатель совета учредителей и бессменный руководитель БЦПТ. – При этом, группы взаимопомощи формируются исключительно по видам зависимостей. Алкоголик не сможет внутренне понять наркомана или игромана. Все они сталкиваются с разными проблемами. Группа самопомощи — это как семья из людей с общими проблемами. Конечно, у новичков есть наставники. Могут и звонить, когда угодно, даже ночью, если нужна помощь, поддержка. Понимают друг друга как никто.

Сергей Владимирович, как и все сотрудники организации не просто специалисты-теоретики. Все они «в теме». Это люди, которые так или иначе в своей жизни столкнулись с зависимостями и смогли с этим справиться. И это люди, которые точно знают, о чем говорят. Не врач, ни полицейский, ни близкий родственник, не сможет так достучаться до алкоголика, как другой алкоголик, который нашел путь к выздоровлению, считает Сергей Владимирович.

- Наше главное стремление – собрать людей, объединить. И дать понять, что помощь есть, она рядом. Обычно для тех, кто сомневается, например, родственников или самих зависимых, я предлагаю просто прийти и поговорить. А потом уже принять решение. При этом, разговор происходит анонимно, ничего страшного и стыдного нет, никто не будет об этом знать. И уж точно, никто не принуждает посещать собрания, не затаскивает силой. Мы рассказываем о нашей работе, об организации, о группах взаимопомощи. Можно даже посетить одну из них и просто послушать. Никто не будет лезть в душу.

Байкальский центр поддержки трезвости будет рад сотрудничеству со всеми, кто желает помочь.

Еще один принцип в АА – нет главных, нет учителей, нет гуру. Есть наставники, которые делятся опытом, но все на равных. Когда наставляемый утверждается в трезвости и берет своих подопечных, то продолжает общение с бывшим наставником уже по-дружески. Это, пожалуй, единственное содружество в мире, которое не распадается по причине конкуренции за лидерство, а продолжает существовать объединенное общей бедой, проблемой.

Примечательна и традиция организации, которая состоит в том, чтобы не раскрывать публично свое членство в АА. Это может нарушить «покрывало безопасности» содружества в целом и привлечь зависимость обратно «на голову» любителя гласности. И пусть это немного смахивает на суеверие, но по словам Сергея Солдатова, традиции групп АА очень помогают сближению и установлению доверительных отношений между их членами.

Правила клуба анонимных алкоголиков.

Возможно, отчасти из-за принципов анонимности или живущих десятилетиями стереотипов считать зависимость чем-то постыдным, группы анонимных алкоголиков в нашей стране больше похожи на тайные общества, чем на общественные организации, нуждающиеся в регулярном финансировании из регионального и государственного бюджетов. Верно, группы, собирающиеся в помещениях БЦПТ основаны на взаимопомощи, не кричат на каждом углу о своих достижениях, не дают рекламы своих услуг и не финансируются со стороны. Сама некоммерческая организация БЦПТ вынуждена работать за счет нерегулярных грантов, а между ними существовать фактически на добровольных началах.

Работа с подопечным в ГУФСИН.

- Буквально на днях мы отправили еще две заявки в Фонд президентских грантов, одна из которых с проектом по распространению нашего предыдущего опыта на другие районы Иркутской области: поселки Усть-Ордынский, Баяндай, Еланцы, города Слюдянка, Нижнеудинск, Тайшет. Если получиться, то обязуемся регулярно ездить по этим населенным пунктам, собирать сообщества там на местах, помогать, консультировать, поддерживать связь, находить наставников. Делать то, что мы хорошо умеем, чтобы помочь людям справиться со своей проблемой, - говорит Сергей Солдатов.

Член группы самопомощи рассказывает психологам социальных служб о наставничестве.

Предыдущий грант на проект «Излечение семьи – счастье детям!» был выигран БЦПТ больше года назад и практически полностью успешно реализован. Организация очень эффективно справляется с поставленной целью – ресоциализации более 200 неблагополучных семей, зависимых от алкоголя и/или наркотиков и находящихся под надзором государственных органов в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском и Тулуне через групповую терапию и наставничество. Заработная плата сотрудникам организации, а также специалистам и волонтерам команды проекта так же выплачивалась за счет грантовых средств.

С июля 2021 года по сегодняшний день, через Байкальский центр прошло порядка 600 человек. Из них, осталось под наблюдением около 200, остальные отсеялись. Сергей Солдатов убежден, что многие из них вернуться, через месяцы или даже годы, чтобы попробовать снова встать на путь трезвости. К слову, выделенные на проект деньги заканчиваются, а с ними и возможность выезжать в другие населенные пункты области и оплачивать труд профильных специалистов. Но, коллектив БЦПТ не боится трудностей, не бросает своих подопечных и не теряет надежды на поддержку государства. Сейчас полным ходом идет подготовка к работе в новом проекте, поданном на грантовый конкурс.

- Идея нового проекта для регионального конкурса Губернского Собрания общественности возникла при работе совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних. В основе очень серьезная проблема, которую не хотят замечать. А именно – профессиональное выгорание людей, которые работают с зависимыми или созависимыми. Это очень сложная работа, - объясняет Сергей Владимирович. – Нередко, специалистам приходится сталкиваться с очень сложными случаями и рано или поздно они начинают эмоционально отдаляться и даже ненавидеть своих подопечных. Я считаю, что профессионалы тоже должны иметь возможность выговориться в группах, общаться с психологом, чтобы не выгорать, чтобы продолжать помогать людям.

Команда БЦПТ перед семинаром в Тулуне.

У организации, еще много важных и актуальных идей, которые можно реализовывать за счет как федеральных, так и местных грантов. В перспективе надеются и на финансирование из бюджета регионального министерства Социального развития, опеки и попечительства в рамках оказания социальных услуг СО НКО. И конечно, Байкальский центр поддержки трезвости будет рад сотрудничеству со всеми, кто желает помочь и имеет на это возможность и средства.