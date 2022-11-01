Две недели провел взаперти, без еды и воды. Кот Томас из Мариуполя ищет новых хозяев

Если хозяева найдутся в другом городе, котику помогут с переездом. Фото: Ольга Арсентьева

Этот очаровательный кот со смешным пятнышком на бороде - Томас. Он приехал в Иркутскую область из Мариуполя вместе с другими собратьями в июле 2022 года. У него было много "соседей по квартире" - хозяйка Томаса держала 12 кошек. Но она, увы, погибла.

Две недели животные провели взаперти без воды и еды. Их спасением занялись соседи. Взять к себе под ответственность их не смогли, поэтому начали пристраивать в питомники - так было бы быстрее, чем лично искать хозяев аж для 12 кошек. В Иркутскую область попали только две - их во время экспедиции на Донбасс забрали сотрудники питомника К-9.

Вот таким был Томас, когда приехал в питомник. Фото: Елена Прадчук.

- Он был весь измученный, - рассказали корреспонденту "КП-Иркутск" про Томаса в питомнике. - А вот какая кошка приехала вместе с Томасом, мы не запомнили - все-таки 42 питомца привезли.

В питомник привели грязного и испуганного кота, а сейчас это статный пушистый "молодой человек" - Томасу всего год. Он очень ласковый, любит играть и прекрасно себя чувствует. В госпитале для животных при К-9 его чипировали, привили, избавили от паразитов и кастрировали.

Теперь малыш смотрит в окно и ждет своего нового хозяина. Фото: Ольга Арсентьева.

- Ему очень нужен дом и любящий человек! - говорят в питомнике.

Кстати, если котик приглянется жителям из других городов и регионов - ему готовы помочь с переездом.

Кот очень любит ласку. Фото: Ольга Арсентьева.

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