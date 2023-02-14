От любви до ненависти: в Тайшете нашли мумифицированный труп женщины, убитой сожителем Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тайшете на основании вердикта присяжных мужчина осужден за убийство к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-В 2020 году мужчина убил свою 38-летнюю сожительницу. Он нанес ей удары по голове, а также ножевые ранения в область груди и шеи. Он скрыл тело потерпевшей, а для соседей и родственников придумывал разные версии ее отсутствия, - сказали следователи.

Спустя продолжительное время мумифицированное тело погибшей было обнаружено в подполье дома. Подозреваемый в убийстве был задержан весной 2021 года.

По решению суда мужчине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что следком области выясняет обстоятельства убийства 76-летнего мужчины в медучреждении. 11 февраля в палате травматологического отделения городской клинической больницы нашли тело 76-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.