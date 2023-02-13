Следком Иркутска выясняет обстоятельства убийства 76-летнего мужчины в медучреждении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске следователи выясняют обстоятельства убийства мужчины в медучреждении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

- 11 февраля в палате травматологического отделения городской клинической больницы нашли тело 76-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, - говорят в ведомстве.

Теперь ведомство завело уголовное дело по статье об убийстве. По данным следствия, подозреваемой является супруга потерпевшего. Предполагается, что она нанесла несколько ножевых ранений своему супругу. Он скончался на месте.

Затем подозреваемая попыталась свести счеты с жизнью, после чего была экстренно госпитализирована.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Палата подозреваемой находится под охраной сотрудников полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что мать и дочь под видом продуктов торговали наркотиками на рынке в Иркутске.