Мать и дочь под видом продуктов торговали наркотиками на рынке в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В столице Приангарья сотрудники Управления за оборотом наркотиков МВД при поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали подозреваемых в торговле наркотиками. Оперативники выяснили, что две женщины - индивидуальный предприниматель и ее мать, под видом продуктов продавали «зелье» в одном из павильонов городского рынка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе обысковых мероприятий по месту жительства подозреваемых изъяты: упаковочный материал, электронные весы, сотовые телефоны, банковские карты, а также денежные средства более 4 миллионов рублей, 800 долларов США и более 7 тысяч Тайских бат, - рассказали в ведомстве. - Более 40 свертков и пакетов с растительной массой, а также более 250 разовых доз, в настоящее время передано криминалистам для проведения экспертизы.

Как позже выяснилось, одна из задержанных, 40-летняя иркутянка, была ранее судима по аналогичной статье. Также в торговле запрещенными веществами подозревается ее 62-летняя мать.

Полицией заведено уголовное дело по признакам преступления «Незаконное производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ». Предприимчивым наркоторговкам грозит до 20 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый тяжелый случай за 10 лет: хирурги успешно пересадили кожу годовалой девочке с некрозом. (подробности)

Усатый спасатель. Пожарные выходили сбитого машиной котенка и приняли "на работу" в часть. В Забайкалье пожарные спасли сбитого машиной котенка и оставили в части.(подробности)

Эксперт рассказал, что происходит с ценами на квартиры в Иркутске. За два года квадрат в новостройках в Иркутске подорожал на 33 тысячи рублей. (подробности)